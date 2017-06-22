Какие пункты пропуска на границе самые свободные и кто может проехать без очереди

Начался сезон отпусков, и количество желающих выехать за границу выросло. Какие пункты пропуска самые свободные, сколько машин может пересечь границу за час и кто имеет право проехать без очереди?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В очереди на границе можно провести и два, и четыре часа. Пограничники отмечают, что вне зависимости от сезона час пик всегда приходится на вечер пятницы, выходные, праздники. Особенно если праздничные дни выпадают сразу после воскресенья. К примеру, в следующие выходные, когда в понедельник 3 июля вся страна будет отдыхать, очередей на границе не избежать.

— Сейчас поток машин в пунктах пропуска незначительно, но увеличился. Самые загруженные границы — польская и литовская. Больше всего машин в пункте пропуска «Брест» (бывший «Варшавский мост» — Прим. TUT.BY), «Брузги», «Берестовица», с литовской стороны — «Каменный лог», «Бенякони». Здесь очереди каждый день и в любое время, количество авто может варьироваться от 10 до 150, — отмечает Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета.

Например, вечером в прошлую пятницу, 16 июня, на белоруcско-литовской границе вообще не было очередей. Больше всего машин стояло в сторону Польши. В пунктах пропуска «Брест» — 150, «Брузги» — 40, «Берестовица» — 70 и 80 в «Урбанах» по маршруту в Латвию.

Быстрее всего можно пройти белорусско-украинскую границу, здесь свободно круглые сутки. В госпогранкомитете отмечают, что после событий в Украине в 2014 году количество желающих поехать отдохнуть к соседям резко уменьшилось.

— По статистке в самом загруженном пункте пропуска в час оформляется от 30 до 50 машин. Например, в «Бресте» каждый день границу в обе стороны пересекает 2350 автомобилей или 49 авто в час. Но на практике данный пункт пропуска работает с превышением показателя: 12 июня на выезд из Беларуси было оформлено 1890 машин, 13 июня — 1892, 14 июня — 1806, — рассказывают TUT.BY в Госпогранкомитете.

Чтобы пройти границу в пункте пропуска «Брест», нужно простоять в очереди приблизительно пять часов, в «Каменном логе» — два-три. Перед поездкой водитель приблизительно может прикинуть, сколько времени уйдет на прохождение границы, сравнив количество машин (информация постоянно обновляется на сайте Госпогранкомитета. — Прим. TUT.BY) и его пропускную способность.

Сотрудники пограничной службы рекомендуют: если вы планируете поехать отдыхать в Польшу, лучше ехать не в пропускной пункт «Брест», а в «Домачево».

— Здесь, как правило, нет очередей, границу можно пройти за 30−40 минут. Да, он находится в 30 километрах от «Бреста», зато водитель или путешественник может сэкономить много времени, — говорит Антон Бычковский.

Кстати, если в машине находятся инвалиды I группы, инвалиды ВОВ, дети-инвалиды до 18 лет, дети до 3 лет, то они имеют право без очереди проехать на территорию пункта пропуска. Но дальше придется встать в общую очередь, чтобы пройти пограничный и таможенный контроль.