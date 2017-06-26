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С 27 июня по 2 июля в дневное время будет ограничено движение по проспекту Машерова

27.06.2017 07:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В дневные часы с 27 июня по 2 июля будет ограничено движение по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Такое решение принято в связи с проведением репетиций молодежного шествия в рамках парада войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости Беларуси. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ограничения будут действовать:

— 27.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 28.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 29.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 30.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 01.07.2016 в период с 13.30 до 17.00;

— 02.07.2016 в период с 13.30 до 17.00;

— движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК будет организовано по проспекту Машерова, улице Богдановича, проспекту Победителей в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке для маршрутов № 29, 44, 136 остановочных пунктов «ст.м. Немига», «Дворец спорта»).

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок.

 
 
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Такое решение принято в связи с проведением репетиций молодежного шествия в рамках парада войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости Беларуси.

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