С 27 июня по 2 июля в дневное время будет ограничено движение по проспекту Машерова

В дневные часы с 27 июня по 2 июля будет ограничено движение по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Такое решение принято в связи с проведением репетиций молодежного шествия в рамках парада войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости Беларуси. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ограничения будут действовать:

— 27.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 28.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 29.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 30.06.2017 в период с 13.30 до 17.00;

— 01.07.2016 в период с 13.30 до 17.00;

— 02.07.2016 в период с 13.30 до 17.00;

— движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК будет организовано по проспекту Машерова, улице Богдановича, проспекту Победителей в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке для маршрутов № 29, 44, 136 остановочных пунктов «ст.м. Немига», «Дворец спорта»).

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок.