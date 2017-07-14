Долгожданную площадку для катания на скейтбордах в Гомеле создали недалеко от гребной базы во время заключительной части реконструкции набережной центрального парка. На прямоугольнике размером 8×71м установили элементы, предназначенные для скейтбординга. 15 июля гомельские скейтеры торжественно открыли свою «Мекку» и провели здесь первые соревнования.





До создания полноценной площадки любители скейтов катались не в самых подходящих для этого местах. Теперь же в парке есть шесть специальных фигур для тренировок и трюков с доской.















































