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"Мы ждали этого 10 лет!". У гомельских скейтбордистов появился собственный скейт-парк

15.07.2017 21:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Долгожданную площадку для катания на скейтбордах в Гомеле создали недалеко от гребной базы во время заключительной части реконструкции набережной центрального парка. На прямоугольнике размером 8×71м установили элементы, предназначенные для скейтбординга. 15 июля гомельские скейтеры торжественно открыли свою «Мекку» и провели здесь первые соревнования.


До создания полноценной площадки любители скейтов катались не в самых подходящих для этого местах. Теперь же в парке есть шесть специальных фигур для тренировок и трюков с доской.













 
Теги: Гомель
 
 
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Долгожданную площадку для катания на скейтбордах в Гомеле создали недалеко от гребной базы во время заключительной части реконструкции набережной центрального...

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