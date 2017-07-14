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"Мы ждали этого 10 лет!". У гомельских скейтбордистов появился собственный скейт-парк
15.07.2017 21:47 — Новости Общества | Tut.by
Долгожданную площадку для катания на скейтбордах в Гомеле создали недалеко от гребной базы во время заключительной части
До создания полноценной площадки любители скейтов катались не в самых подходящих для этого местах. Теперь же в парке есть шесть специальных фигур для тренировок и трюков с доской.
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Долгожданную площадку для катания на скейтбордах в Гомеле создали недалеко от гребной базы во время заключительной части реконструкции набережной центрального...
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