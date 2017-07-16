Банк Москва-Минск начинает прием заявлений от вкладчиков БСБ Банка

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Банк Москва-Минск, определенный банком-агентом по возврату банковских вкладов клиентам ЗАО "БСБ Банк", с 17 июля начинает прием заявлений от физических лиц по возмещению депозитов, сообщили Sputnik в государственном Агентстве по гарантированному возмещению банковских вкладов.



© Sputnik / Александр Шурмелев БСБ Банку вручили официальное уведомление об отзыве лицензии

Нацбанк Беларуси с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на совершение ряда операций с физлицами из-за выявленных нарушений и недостатков в деятельности. Регулятор также определил Банк Москва-Минск в качестве банка-агента, который будет возвращать физлицам средства, лежащие на депозитах в БСБ Банке.

"Начиная с 17 июля граждане могут обращаться в отделения Банка Москва-Минск в столице и в Молодечно. Для подачи заявления о возврате вклада достаточно иметь при себе паспорт: сведения о наличии вклада есть в реестре БСБ Банка, который передан в Банк Москва-Минск", — сообщили в агентстве.

Там уточнили, что после приема документов о возврате вклада физлицо сможет получить свои деньги в течение 30 дней в Банке Москва-Минск. За получением средств вкладчики лишенного лицензии банка могут обращаться в течение двух лет.



© Sputnik / Виктор Толочко БСБ Банк лишится лицензии: что будет со счетами и вкладами?

В случае возникновения спорных ситуаций граждане вправе обратиться в Агентство по гарантированному возмещению вкладов. Это касается изменения паспортных данных, несовпадения информации с реестром, представленным БСБ Банком и других случаев.

Как ранее сообщал Sputnik, после лишения лицензии БСБ Банк обратился к клиентам с просьбой снять свои деньги со счетов и пластиковых карт и закрыть депозиты. До 26 июня банк выплатил физлицам из 55 миллионов рублей около 52 миллионов рублей. Таким образом, сейчас обязательства банка перед вкладчиками, которые перешли по закону к Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов, составляют около 3 миллионов рублей в эквиваленте.