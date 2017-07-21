Руководство Гомельской области рекомендовало арендаторам рек отменить платную любительскую рыбалку

В скором времени на реках Беларуси больше не будет платной рыбалки для любителей-рыболовов. Изменения в ведении рыболовного хозяйства страны вносит Указ президента № 247, подписанный 13 июля. О каких новшествах идет речь, что будут делать арендаторы рек, с которыми уже подписаны договоры, и на всех ли водоемах рыбалка станет бесплатной — обсудили в Гомельском облисполкоме.





Изменения, о которых идет речь в указе, Гомельской области коснутся больше всех остальных. Ведь из 32 договоров аренды, заключенных в Беларуси, 28 — подписаны в нашем регионе. Такую активность арендаторов специалисты объясняют особенностями акватории Гомельщины, где протекают реки, наиболее интересные для рыбалки, расположено низовье Припяти, Днепра, основное русло Сожа. Как бы там ни было, со вступлением в силу указа вся деятельность, связанная с рыболовством, соответствующим образом должна быть упорядочена.

Указ № 247 предусматривает несколько изменений, связанных главным образом с отменой аренды рек, он уточняет, каким образом — через аукционы или по конкурсу — отдельные водоемы все же будут предоставляться в аренду, в чью компетенцию войдут все организационные моменты. Документ дает понимание, что ранее заключенные на несколько лет договоры аренды продолжат действовать, но их необходимо будет привести в соответствие с указом.





Есть и новшество, которое коснется непосредственно рыбаков, — это исключение из мест, где организовывается платное рыболовство, участков водотоков. Другими словами, с января 2018 года на реках, каналах и ручьях любительская рыбалка будет бесплатной. До этого времени, пока действует старая редакция указа, арендатор может потребовать рыбалку оплатить. Впрочем, в Гомельском облисполкоме арендаторам советуют этого не делать.

— Право продлевать платные билеты на любительскую рыбалку полгода еще сохраняется, — пояснила управляющий делами облисполкома Елена Кличковская, — но, что касается рек, особенно с большим доступом людей, возможно, арендаторам стоит изучить вопрос и пойти по пути в интересах граждан.

Еще до подписания указа № 247 учли в облисполкоме пожелания людей и в вопросе аренды участка реки Припять, у которого арендатор так и не появился. Несмотря на то, что были получены все необходимые согласования, по поручению губернатора области Владимира Дворника было принято решение реку в аренду не сдавать.

Между тем понятие платной любительской рыбалки со вступлением в силу указа в Беларуси не исчезнет. Ее организация будет возможной на озерах и прудах, вошедших в республиканский комплексный план, который будет разработан в скором времени.

Сдавать реки в аренду прекратят уже через полгода. Специалисты говорят о плюсах и минусах этой практики. По словам начальника оперативно-аналитического отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Андрея Петрусевича, отношение арендаторов рек к организации промыслового лова рыбы, к выполнению всех договорных обязательств не всегда было добросовестным:

— За 2016 год инспекцией охраны животного и растительно мира Гомельской области привлечено 40 должностных лиц арендаторов рыболовных угодий за допущенные нарушения правил рыболовства. За текущий период 2017 года составлено 37 протоколов об административных правонарушениях, 7 из которых в отношении юридических лиц.

Невыполнение арендаторами квот по вылову рыбы отметила заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Швачко. При этом она пояснила, что главным образом этому не способствовали погодные условия — уровень воды был низким, в течение трех лет не было половодья. Со вступлением в силу указа, когда у водоемов не будет арендаторов, по мнению Татьяны Швачко, станет открытым вопрос состояния прибрежных полос. Впрочем, оставлять за собой чистый берег — обязанность каждого отдыхающего, заключила заместитель председателя комитета.