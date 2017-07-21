В почтовом ящике TUT.BY — очередное письмо. Татьяна Матюшенко в рамках конкурса «Гомель моего детства» рассказала про свой город без планшетов и интернета.



Фото предоставлено героиней.

У меня не было бабушек и дедушек в деревне и все мое детство — это «джунгли» города, но зато какие!

Первые для нас шестилеток почти непроходимые леса — это Западный район, улица Владимирова. Это сейчас там сплошной город, а в далекие дни моего детства … через дорогу были пустырь, луг, болото и вся эта благодать до горизонта. И мы, взрослые, как никак за плечами первый класс, вечно сбегающие ловить головастиков. Или отчаянно тягающие из дома кипы газет и картошку и не теряющие надежды в этом «пионерском» костре ее испечь. Это казаки-разбойники — этакая орущая и куда-то бегущая свора детворы. Это я, наказанная за какую-нибудь шалость или вредность и закрытая в квартире на замок старшим братом. Но! Освобожденная друзьями, путем организации побега через балкон. Нам запрещали ходить гулять через дорогу на наш любимый пустырь, нас пугали цыганами, которых к слову сказать в этом районе и до сих пор много, но мы прятались от проезжающих мимо телег, и все равно пробирались, придумывая новые и новые развлечения.

Помню зимой залитый каток, кстати, почетная обязанность моих родителей, мы жили на первом этаже и на кухне к крану подсоединялся шланг, вытягивался через окно, и происходило таинство создания ледяной арены. В какой хоккей играли наши ребята! Как далеко летели шайбы! Какие фигуристки пропадали в моих подружках! А еще помню какие снежные крепости и целые города мы лепили во дворе! Мы разводили в воде гуашь и, поливая наши строения, разукрашивали их в разные цвета! А когда после встречи Нового года квартиры освобождались от елок, мы стягивали их в наши крепости, делая из них крышу… Вот где росли будущие архитекторы!

А потом мы переехали в Центр. Новая школа, новый двор, новые друзья. Прощай, болото с головастиками! Привет новая жизнь! Привет, смешная и забавная первая любовь, и одноклассник, который несет со школы мой желтый портфель, или запускает мне в окно солнечных зайчиков. Как здорово, что у нас не было мобильных телефонов. Да что там мобильных, у нас и домашних не было, и это действительно здорово. Иначе бы я, а вместе со мной и соседи, никогда не услышали под окном: «Таня, выходи!» И не содрогалось бы окно моей комнаты от запущенного в него снежка. Веселое было время! Мы были живые, изобретательные, фантазирующие. В ложке мы варили или жгли сахар. Это были самые вкусные карамельки. Из пустых бутылок из-под шампуня делали самые лучшие в мире водометы. Лучшим средством от разбитых коленок был, как известно, подорожник, и поэтому мы с Леной Гонтаревой наивно его прикладывали к моему полученному ранению в неравном бою с забором, и недоумевали почему чудо не происходит. И вот уже папа несет меня на руках до такси на автовокзале, больница скорой помощи и двенадцать наложенных швов. Боец вышел из строя на долгих полтора месяца. Как я скучала по тебе, мой Гомель!



Фото предоставлено героиней.

А потом был 1986 год, авария на ЧАЭС. Нас повально вывозили составами от школ и предприятий на все лето, для нас это было приключение, а город опустел. Мама говорила, что было жутко и дико ходить по городу, в котором нет детей. Мой Гомель был бездетен в то лето, и он тосковал по нам, так же как мы по нему.

Но лето прошло, и вот мы по дороге из школы собираем полные карманы каштанов. Как много у нас раньше в центре их росло, каким зеленым был бульвар Победы! По осени каштаны дома были везде, и в шуфлядке стола с тетрадями, и в портфеле, и в карманах. У нас замечательный и живописный парк, я с детства и по сей день люблю кормить наших белок! Это просто ритуал детства взять жменьку семечек с собой.

А еще к нам приезжал «лунопарк» и это был праздник! Это был выброс адреналина от невиданных аттракционов и комнаты страха.

Мы росли, мы дышали ветром перемен 90-ых. Мы пели песни Цоя, мы были молоды!

Родной Гомель. Закрываю глаза и помню каждый проулок, каждый проходной двор. Я и сейчас люблю ходить по вечернему городу, смотреть на свет в окнах и фантазировать, какая жизнь там, за шторами. Люблю возвращаться домой из поездок, и чтобы не случилось и куда бы занесла меня жизнь, Гомель всегда будет первым городом Земли!



Фото предоставлено героиней.