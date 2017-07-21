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Разбудили капли дождя с потолка. Несколько квартир в гомельской пятиэтажке ночью залило дождем

22.07.2017 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Неспокойную ночь 22 июля пережили жильцы дома 14 на улице Клермон Ферран в Гомеле. Их жилище залило дождем. Люди винят в произошедшем строителей, ремонтировавших кровлю накануне.


Разбухший ламинат, испорченная мебель, отставшие от стен обои. Сегодня ночью в этом доме было не до сна.

— Я находилась на даче. В три часа ночи звонит муж: «Света, нас заливает!», — рассказала владелица квартиры № 17 Светлана Силина. Она же предоставила фото последствий ночного потопа.

— Нас еще спас подвесной потолок. У соседей — просто катастрофа. Кругом вода, — говорит женщина.



Больше всего досталось верхним этажам. Теперь жильцов волнует один вопрос — кто и когда заплатит за испорченную мебель и ремонт.




Известно, что в доме № 14 производился капитальный ремонт. Утеплялись стены, ремонтировалась кровля. Заказчиком работ выступает КЖРЭУП «Советское». Подрядчик — производственное унитарное предприятие «РУБИН» ОО «БелОИ».

— Произошедшее не связано с бесхозяйственностью компании-подрядчика, который осуществляла ремонт кровли. Случившееся — стечение обстоятельств, форс-мажор. Специалисты составили акты-осмотры пострадавших квартир. Подрядчик будет устранять недостатки. Думаем, что со всеми владельцами квартир будет найден общий язык, — прокомментировали ситуацию в обслуживающем дом РЭУ № 14.



 
Теги: Гомель
 
 
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Неспокойную ночь 22 июля пережили жильцы дома 14 на улице Клермон Ферран в Гомеле. Их жилище залило дождем. Люди винят в произошедшем строителей, ремонтировавших...

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