Что такое детство? Это самые яркие и светлые моменты, игра в куклы в кустах жасмина, который превращался в сказочный дворец, горбушка черного хлеба, посыпанная сахаром, чтение книг запоем на старой раскладушке под огромной грушей — ведь деревья тогда были большими. Это свобода — потому что родители целый день на работе…





Гомель моего детства — это частный дом на небольшой улочке, что находится между двумя путепроводами - Полесским и Сельмашевским. Дома здесь лет тридцать хотят снести и построить многоэтажки, но, к счастью, пока до сих пор этого не происходит.

Вспоминаю группу продленного дня в своей школе № 27. В 1986 году на Советской открыли универмаг «Гомель». И там, в самом современном и самом огромном магазине города был эскалатор — невиданное чудо для маленьких гомельчан. Мы, третьеклашки, сбегали из школы, чтобы кататься на этой лестнице-чудеснице. А уж если родители давали хотя бы копеек двадцать, то там еще ждал и шарик вкуснейшего мороженого с черничным вареньем за 9 копеек. И целый день ты счастлив.

Вторым домом для меня был Дворец пионеров имени В. И. Ленина (Дворец Румянцевых и Паскевичей): два-три раза в неделю я занималась в образцовом ансамбле цимбалистов «Сунічка» под руководством Маргариты Валентиновны Мищенко (Крыловой). Наверное, трудно представить, что современный зал торжественных приемов когда-то был хореографическим, где девчонки и мальчишки разучивали танцевальные па. Красная гостиная, ныне столь официальная и парадная, двадцать лет назад была игротекой.

Сегодня в Белой гостиной дворца проходят концерты органной и фортепианной музыки. А раньше это был кинозрелищный зал, где показывали «Ералаш», проходили репетиции музыкальных коллективов, переодевались юные артисты во время новогодних утренников.

Представьте, в современном величественном Колонном зале стояла огромная, ведь раньше деревья были большими, живая елка, пахнущая морозом…

Гас свет, звучала музыка, напоминающая завывание вьюги, крутился диско-шар, блестели шары на елке — возникало ощущение сказочного зимнего леса. Незабываемое впечатление!

А после цимбал мы с девчонками частенько забегали в кулинарию ресторана «Беларусь» (ныне культурно-развлекательный центр «Европа»), где были обалденно вкусные пирожные «Корзиночка» и «Картошка» по 22 копейки. Помню, всегда здесь было две очереди: дети за пирожками-соком-мороженым и работяги за жареной мойвой и пивом. Если позволяло время, перед школой мы заходили в «Детский мир», что был на углу Советской и Трудовой, — на «поглазеть».

Каникулы — это время посещения кинотеатров. В восьмидесятые, наверное, была какая-то специальная программа для школьников: абонемент за рубль на посещение утренних сеансов на все каникулы — я помню каждый день ходила в кинотеатр «Спартак» (возле универмага «Гомель»). А в кинотеатр «Ракета» на улице Полесской раз восемь ходила на американский фильм «Роман с камнем» — честно, даже не знаю почему…