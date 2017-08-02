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Ежегодно Green Card выигрывают около 1,5 тыс. белорусов

03.08.2017 17:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Порядка полутора тысяч белорусов ежегодно выигрывают Green Card – возможность получения вида на жительства в США.

Ежегодно Green Card выигрывают около 1,5 тыс. белорусов
© REUTERS Gabriela Bhaskar
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Президент США Дональд Трамп предложил пересмотреть идею проведения визовых лотерей, в том числе Green Card ("Зеленой карты"). Администрация главы США считает, что подобный способ привлечения иммигрантов в страну сомнителен с точки зрения гуманистичнеских и экономических целей.

По разным данным, ежегодно в визовой лотерее США участвуют от 50 до 100 тысяч белорусов – подают документы не только отдельные граждане, но и целые семьи. При этом выигрывает возможность переехать в США не такое большое количество людей – ежегодно порядка 1,5 тысячи, хотя бывают годы с иным количеством выигравших.

В Беларуси помощь при оформлении заявки на розыгрыш Green Card – прибыльный бизнес: действуют десятки компаний, которые за определенную плату помогают собрать необходимые документы, все перевести и попытать счастья.

Многие критично относятся к идее разыгрывать право жить в США – такие визовые лотереи начались в 1990-х, когда в Штаты привлекали выходцев из СССР, в том числе квалифицированные кадры. Обилию иммигрантов, а только по Green Card их ежегодно приезжает около 55 тысяч, не рады и многие местные жители.

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Теги: Минск
 
 
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Всего в визовой лотерее, по разным данным, ежегодно участвуют от 50 до 100 тысяч граждан Беларуси.

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