Полторы декадные нормы осадков выпало за сутки в Лунинецком районе

В Лунинецком районе за сутки выпало полторы декадные нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестоблгидромете.

Во второй половине дня 27 августа территорию Брестской области накрыл грозовой фронт. Проливной дождь сопровождался сильным ветром, порывы достигали 19 м/с. Сильнее всего непогода разгулялась на Полесье. Так, в Лунинецком районе выпало 26 мм осадков. Более половины декадной нормы за день выпало в Пружанском (14 мм) и Дрогичинском (12 мм) районах.

По данным областного управления МЧС, в результате грозы произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах в Пинском, Лунинецком, Ивановском, Пружанском и Столинском районах. Также зафиксировано пять случаев падения деревьев на проезжую часть. В Дрогичинском районе упавшее дерево повредило легковой автомобиль, никто не пострадал. В этом же районе ветер сорвал кровли с 10 сельскохозяйственных объектов.

В настоящее время в регионе проводятся восстановительные работы.