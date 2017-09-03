Шквалистый ветер повалил остановку в Минске, есть пострадавшие

Шквалистый ветер повалил в Минске остановочный пункт на людей на ул. Брыля. Три человека пострадали. Об этом TUT.BY сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.

На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь.

Упавшими деревьями были повреждены авто по ул. Балтийской, ул. Цнянской, ул. Гикало.

В Партизанском районе по ул. Подлесная дерево упало на жилой дом. Там тоже понадобилась помощь спасателей. О пострадавших не сообщается.

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