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Шквалистый ветер повалил остановку в Минске, есть пострадавшие
04.09.2017 19:39 — Новости Общества | Tut.by
Шквалистый ветер повалил в Минске остановочный пункт на людей на ул. Брыля. Три человека пострадали. Об этом TUT.BY сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.
На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь.
Упавшими деревьями были повреждены авто по ул. Балтийской, ул. Цнянской, ул. Гикало.
В Партизанском районе по ул. Подлесная дерево упало на жилой дом. Там тоже понадобилась помощь спасателей. О пострадавших не сообщается.
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Упавшими деревьями повреждены несколько авто.
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