Чем кормят белорусов во время перелетов разные авиакомпании. Спойлер: очень вкусно

Авиакомпании «Белавиа» по итогам шести месяцев этого года оказалась на пятом месте в десятке авиакомпаний СНГ, предлагающих самую вкусную еду, сообщает издание tio.by. Рейтинг составил российский сервис туту.ру на основе отзывов 22 тысяч пассажиров. TUT.BY решил посмотреть, как кормят на рейсах не только белорусской авиакомпании, но и других, и собрал фотографии читателей о том, что они ели на борту самолетов во время путешествий в этом году.
«Белавиа» вернула питание на всех рейсах с января этого года. При полете до полутора часов пассажирам в эконом-классе предлагают либо сэндвичи, либо мясные нарезки, рыбные закуски и овощи, чай или кофе, воду и соки. На рейсах более полутора часов — горячее питание: мясо или рыбу, или птицу и гарнир.
Например, вот такую еду могли попробовать пассажиры, летевшие по маршруту Минск-Амстердам в июле этого года.
А вот такие наборы можно получить на других рейсах авиакомпании.
Щедро угощает пассажиров авиакомпания Turkish Airlines. Как минимум в 2011 году по версии системы поиска авиабилетов Skyscanner эта авиакомпания заняла первое место в рейтинге по питанию на борту, сообщает портал bilet.by.
А в эконом-классе по маршруту Минск-Стамбул в августе этого года предлагали вот такие наборы. Это котлеты из говядины, рис, тушеный нут в соусе, салат с овощами и сметаной, шоколадный мусс с коричневым сахаром.
А в бизнес-классе можно было отведать вот это.
Это тоже блюдо для пассажиров, летающих бизнес-классом.
Еда у авиакомпания Austrian Airlines также отличается в зависимости от класса, которым летит пассажир. В бизнес-классе выбор намного больше.
А это еда в эконом-классе.
Такие блюда также можно встретить, летая Austrian Airlines.
Авиакомпания «Аэрофлот» на рейсах Москва-Гуанчжоу предлагает пассажирам выбрать блюда из меню. Например, наша читательница Надежда Шу ела вот такую низкокалорийную еду.
Пробовала и такой вариант кошерной еды.
На рейсе Валенсия-Москва «Аэрофлот» угощает вот такими блюдами.
China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в течение девяти часов полета пассажиров кормит дважды.
Читатели TUT.BY путешествуют по миру не только вышеперечисленными авиакомпаниями. Одни летают Qatar Airways, другие — KLM (Королевскими Голландскими Авиалиниями). И вот что они там едят.
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