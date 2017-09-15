Чем кормят белорусов во время перелетов разные авиакомпании. Спойлер: очень вкусно

Авиакомпании «Белавиа» по итогам шести месяцев этого года оказалась на пятом месте в десятке авиакомпаний СНГ, предлагающих самую вкусную еду, сообщает издание tio.by. Рейтинг составил российский сервис туту.ру на основе отзывов 22 тысяч пассажиров. TUT.BY решил посмотреть, как кормят на рейсах не только белорусской авиакомпании, но и других, и собрал фотографии читателей о том, что они ели на борту самолетов во время путешествий в этом году.



Бортпроводник разливает напитки на рейсе «Белавиа» в Брюссель. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Белавиа» вернула питание на всех рейсах с января этого года. При полете до полутора часов пассажирам в эконом-классе предлагают либо сэндвичи, либо мясные нарезки, рыбные закуски и овощи, чай или кофе, воду и соки. На рейсах более полутора часов — горячее питание: мясо или рыбу, или птицу и гарнир.

Например, вот такую еду могли попробовать пассажиры, летевшие по маршруту Минск-Амстердам в июле этого года.



Еда в эконом-классе авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Амстердам в июле 2017 года. Это картофель с шампиньонами, сыром и морковью, булочка, плавленный сырок, кекс. Фото: Влад Савельев

А вот такие наборы можно получить на других рейсах авиакомпании.



Еда в эконом-классе авиакомпании «Белавиа» по маршруту Рим-Минск в июле 2017 года. Это гречка с броколли, морковью и курицей, булочка, греческий салат, шоколад. Фото: Влад Савельев

Еда в эконом-классе на борту авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Паланга 3 августа 2017 года. В упаковке сэндвич. Фото: читательница TUT.BY Наталья

Еда на борту эконом-класса чартерного рейса авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск — Шарм-эль-Шейх (Египет) 6 июля 2017 года. Фото: Елизавета Горошко

Еда в эконом-классе на борту авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Калининград 16 марта 2017 года. Фото: читательница TUT.BY Виктория

Еда на борту авиакомпании «Белавиа» в эконом-классе по маршруту Тбилиси-Минск 17 августа 2017 года. Для маленьких пассажиров выдают детское питание. Фото: Ольга Щербакова

Еда на борту эконом-класса авиакомпании «Белавиа» 15 августа 2017 года из Минска в Анталию. Фото: Полина Лейда

Еда в эконом-классе авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Рим в мае 2017 года. Фото: Вадим Самарин

Еда на борту чартерного рейса авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск — Ираклион (Греция) 24 августа 2017 года. Фото: читательница TUT.BY Вероника

Еда в эконом-классе рейса из Тивата в Минск в июле 2017 года. По словам читательницы, рейс выполняла «Белавиа», но еда на борту была не белорусской кейтеринг-компании. Фото: читательница TUT.BY Елена

Щедро угощает пассажиров авиакомпания Turkish Airlines. Как минимум в 2011 году по версии системы поиска авиабилетов Skyscanner эта авиакомпания заняла первое место в рейтинге по питанию на борту, сообщает портал bilet.by .



Еда в эконом-классе на борту авиакомпании Turkish Airlines 9 августа 2017 года по направлению Стамбул-Минск. Фото: Елена Караагач

А в эконом-классе по маршруту Минск-Стамбул в августе этого года предлагали вот такие наборы. Это котлеты из говядины, рис, тушеный нут в соусе, салат с овощами и сметаной, шоколадный мусс с коричневым сахаром.



Еда в эконом-классе на рейсе Минск-Стамбул 10 августа 2017 года авиакомпании Turkish Airlines. Фото: предоставлено читателями

А в бизнес-классе можно было отведать вот это.



Еда в бизнес-классе Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Минск 10 мая 2017 года. Фото: Людмила Увайна

Это тоже блюдо для пассажиров, летающих бизнес-классом.



Еда в бизнес-классе Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Минск 10 мая 2017 года. Фото: Людмила Увайна

Еда у авиакомпания Austrian Airlines также отличается в зависимости от класса, которым летит пассажир. В бизнес-классе выбор намного больше.



Еда на борту бизнес-класса Austrian Airlines по маршруту Минск-Вена 15 мая 2017 года. Это ветчина с сыром, омлет с помидорами, свежий хлеб, масло, джем, кофе, сливки, йогурт со свежими фруктами. Фото: читатель TUT.BY Алексей

А это еда в эконом-классе.



Еда в эконом-классе Austrian Airlines по маршруту Минск-Вена в июле 2017 года. Фото: Вадим Самарин

Такие блюда также можно встретить, летая Austrian Airlines.



Еда на борту бизнес-класса Austrian Airlines по маршруту Мюнхен-Вена в августе 2017 года. Фото: Алена Есенина

Еда в эконом-классе Austrian Airlines по маршруту Минск-Вена в июле 2017 года. Фото: Вадим Самарин

Еда на борту бизнес-класса Austrian Airlines по маршруту Вена-Мюнхен в августе 2017 года. Фото: Алена Есенина

Вот такими пирожными угощают в бизнес-классе Austrian Airlines. Фото: Алена Есенина

Авиакомпания «Аэрофлот» на рейсах Москва-Гуанчжоу предлагает пассажирам выбрать блюда из меню. Например, наша читательница Надежда Шу ела вот такую низкокалорийную еду.



Низкокалорийный вариант еды (куриная грудка на шпажке) в эконом-классе на рейсе «Аэрофлота» Гонконг-Москва 12 мая 2017 года. Фото: Надежда Шу

Пробовала и такой вариант кошерной еды.



Кошерная еда в эконом-классе на борту «Аэрофлота» на рейсе Москва-Гонконг 22 мая 2017 года. Фото: Надежда Шу

На рейсе Валенсия-Москва «Аэрофлот» угощает вот такими блюдами.



Еда в эконом-классе 27 июля 2017 года на рейсе Валенсия-Москва авиакомпании «Аэрофлот». Фото: Алина Мартинкевич

China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в течение девяти часов полета пассажиров кормит дважды.



Еда на борту эконом-класса China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в июне 2017 года. Фото: Елена Карпович

Еда на борту эконом-класса China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в июне 2017 года. Фото: Елена Карпович

Еда на борту эконом-класса China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в июне 2017 года. Фото: Елена Карпович

Еда на борту эконом-класса China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в июне 2017 года. Фото: Елена Карпович

Еда на борту эконом-класса China Southern Airlines по маршруту Москва — Гуанчжоу в июне 2017 года. Фото: Елена Карпович

Читатели TUT.BY путешествуют по миру не только вышеперечисленными авиакомпаниями. Одни летают Qatar Airways, другие — KLM (Королевскими Голландскими Авиалиниями). И вот что они там едят.



Еда в эконом-классе KLM (Королевских Голландских Авиалиний) по маршруту Амстердам-Катания (Италия) в июле 2017 года. Это вегетарианская паста. Фото: Влад Савельев

Десерт в эконом-классе KLM (Королевских Голландских Авиалиний) по маршруту Амстердам-Катания (Италия) в июле 2017 года. Фото: Влад Савельев

Еда на борту эконом-класса авиакомпании Qatar Airways по маршруту из Москвы в Доху в марте 2017 года. Фото: Ольга Королева

Еда на борту эконом-класса IrAero 2 сентября 2017 года по маршруту Барнаул-Москва. Фото: Михаил Савкин

Еда на борту эконом-класса Royal Flight 22 июля 2017 года на Москва-Реус (Испания). Фото: Анна Алексеева

Еда на борту авиакомпании S7 Airlines 23 августа 2017 года по маршруту Москва-Барнаул. Фото: Михаил Савкин

Еда на борту эконом-класса Georgian Airway по маршруту Киев — Тбилиси в августе 2017 года. Фото: Татьяна Воропай

Еда в эконом-классе ТАР (AIR PORTUGAL) по маршруту Лиссабон-Вена 22 июля 2017 года. Фото: Вадим Самарин