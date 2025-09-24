|
Как досрочно выйти из списка недобросовестных поставщиков
24.09.2025 16:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Предприниматели, попавшие в реестр недобросовестных поставщиков, получили возможность реабилитироваться. С 25 сентября 2025 г. вступает в силу постановление МАРТ № 61, которое упрощает процедуру досрочного исключения из «черного списка». Рассказываем, кто сможет воспользоваться новым правилом и что для этого нужно сделать.
В чем суть изменения?
— Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)
Раньше попасть в реестр недобросовестных поставщиков можно было, в том числе, за непредоставление в госзакупках заявления об аффилированности. Такая формальность, которую легко упустить из виду, могла надолго лишить компанию права участвовать в тендерах. Теперь же, согласно постановлению № 61, у таких поставщиков появился шанс на исправление. МАРТ предусмотрел дополнительное основание для досрочного исключения из списка.
Кого касается нововведение?
Правило распространяется на юридических и физических лиц (включая ИП), которые были признаны уклонившимися от заключения госконтракта в период с 16 августа 2024 г. по 31 декабря 2025 г. включительно. Ключевое условие — причиной попадания в список должно было стать именно первичное за год непредоставление заявления об аффилированности.
Как воспользоваться правом на досрочное исключение?
Процедура инициативная. Чтобы вопрос был рассмотрен, поставщику необходимо подать в МАРТ соответствующее заявление. Это важный шаг для восстановления деловой репутации и возвращения на рынок госзакупок.
Почему это важно для бизнеса?
Это изменение — пример гибкого подхода регулятора к проблемам бизнеса. Нововведение позволяет исправить досадное упущение и минимизировать репутационные и финансовые потери, особенно для малого и среднего бизнеса.
Компаниям, подпадающим под эти критерии, стоит оперативно подготовить и подать заявление, чтобы вернуть себе статус надежного контрагента.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматели, попавшие в реестр недобросовестных поставщиков, получили возможность реабилитироваться. С 25 сентября 2025 г. вступает в силу постановление МАРТ №...
|
Архив (Разное)