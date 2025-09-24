Как досрочно выйти из списка недобросовестных поставщиков

Источник материала: ProBusiness

Предприниматели, попавшие в реестр недобросовестных поставщиков, получили возможность реабилитироваться. С 25 сентября 2025 г. вступает в силу постановление МАРТ № 61, которое упрощает процедуру досрочного исключения из «черного списка». Рассказываем, кто сможет воспользоваться новым правилом и что для этого нужно сделать.

В чем суть изменения?

— Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) откликнулось на многочисленные обращения бизнеса и депутатов, внеся важное изменение в правила исключения из реестра недобросовестных поставщиков. Новое постановление, которое начинает действовать с 25 сентября, — это своего рода «спасательный круг» для компаний и ИП, попавших в список недобросовестных поставщиков.

Раньше попасть в реестр недобросовестных поставщиков можно было, в том числе, за непредоставление в госзакупках заявления об аффилированности. Такая формальность, которую легко упустить из виду, могла надолго лишить компанию права участвовать в тендерах. Теперь же, согласно постановлению № 61, у таких поставщиков появился шанс на исправление. МАРТ предусмотрел дополнительное основание для досрочного исключения из списка.





Кого касается нововведение?

Правило распространяется на юридических и физических лиц (включая ИП), которые были признаны уклонившимися от заключения госконтракта в период с 16 августа 2024 г. по 31 декабря 2025 г. включительно. Ключевое условие — причиной попадания в список должно было стать именно первичное за год непредоставление заявления об аффилированности.

Как воспользоваться правом на досрочное исключение?

Процедура инициативная. Чтобы вопрос был рассмотрен, поставщику необходимо подать в МАРТ соответствующее заявление. Это важный шаг для восстановления деловой репутации и возвращения на рынок госзакупок.





Почему это важно для бизнеса?

Это изменение — пример гибкого подхода регулятора к проблемам бизнеса. Нововведение позволяет исправить досадное упущение и минимизировать репутационные и финансовые потери, особенно для малого и среднего бизнеса.

Компаниям, подпадающим под эти критерии, стоит оперативно подготовить и подать заявление, чтобы вернуть себе статус надежного контрагента.