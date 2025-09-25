Как увеличить количество лидов с помощью ИИ и цифровых сотрудников

Источник материала: ProBusiness





Павел Радкевич, основатель агентства AI ZAVOD, рассказал «Про бизнес», как можно при помощи ИИ-аватаров сэкономить время и деньги на продвижении, в разы увеличить поток лидов и почему контет-завод скоро станет вопросом выживания бизнеса.

«Люди не ищут ваш профиль специально: они встречают ваш контент случайно в своей ленте и принимают решение буквально за секунды»

Мир изменился кардинально. Соцсети перестали быть площадкой только для общения или новостей от друзей — это уже interest-media: лента показывает то, что интересно пользователю прямо сейчас, а не только тех, на кого он подписан. Поэтому просто иметь «красивый» аккаунт уже недостаточно. Аккуратная лента — это витрина, где есть оффер, закрепленные посты и ссылка, но она работает только как точка входа. Сегодня решают охваты и конверсия. Люди не ищут ваш профиль специально: они встречают ваш контент случайно в своей ленте и принимают решение буквально за секунды. Мы стали обладать «клиповым мышлением», люди все меньше смотрят длинные ролики, все больше сокращается время захвата внимания. Если вы не генерируете стабильный поток роликов, вас просто не существует в инфопотоке.

Раньше можно было рассчитывать на то, что аккуратный визуал и редкие, но сильные посты принесут результат. Сейчас выигрывает только системная виральность. Не нужен один идеальный ролик — нужны десятки хороших. Больше попыток — больше шансов на «миллионник».





Мы, например, делаем по пять-десять роликов в день и тестируем разные форматы, идеи, закадровые голоса, длительность. Статистика работает на нас: из десяти роликов один обязательно «выстрелит», а остальные создают необходимый фон. Это подход, который может внедрить любая компания — и именно поэтому я рассказываю об этом так подробно. При чем сейчас существует удобная функция — постинг в пробном режиме, что позволяет публиковать видео сначала только на «холодную» аудиторию, а, если видео «залетает», то уже и на подписчиков.

Многим может показаться, что брать идеи для такого объема контента нереально, часто люди придумывают сценарий для рилса несколько дней. Здесь стоит понимать, что идеи нужно не «придумывать», а добывать, если есть запрос на такие объемы контента. Мы используем трендвотчинг — системный мониторинг 50−100 источников: конкурентов, зарубежных аккаунтов, нишевых блогеров, даже небольших локальных сообществ. Нейросети помогают отбирать и анализировать ролики по скорости роста, вовлечению, темпу комментариев.





В AI ZAVOD каждое утро мы видим список тем и приемов, которые прямо сейчас набирают обороты. Дальше сценаристы и продюсеры адаптируют их под нас или под конкретного клиента. Главное правило — не копировать, а переосмысливать: свой стиль, свой посыл, свое предложение. Это превращает поиск идей в технологический процесс, который можно масштабировать и прогнозировать. Получается, что в таком случае мы не опираемся на свои ощущения или интуицию при создании контента, а анализируем то, что уже работает. У нас в команде 10 человек и у каждого своя зона ответственности — кто-то занимается анализом трендов, кто-то монтажем, кто-то пишет сценарии для роликов. Это выстроенный процесс, который позволяет максимально эффективно работать и приносить результат.

«Когда контент становится по-настоящему вирусным, CPL снижается в разы»

Один из ключевых показателей — показатель виральности, а не количество просмотров, как может показаться. Он показывает отношение количества подписчиков к охвату.

Например, у аккаунта миллион подписчиков, ролик набрал 100 тыс. просмотров — это всего 10%. А на другом аккаунте 50 тысяч подписчиков, ролик набрал 100 тыс. просмотров — это 200%. Понятно, что во втором ролике есть какая-то «цепляющая» идея, какой-то потенциал, который мы можем взять и адаптировать под нашего клиента.





При этом я убежден, что мультиплатформенность и мультиаккаунтность — ключ к большим охватам. Один ролик должен жить везде: Instagram, TikTok, YouTube Shorts, Telegram, ВК. Но мало просто продублировать — под каждую площадку мы оптимизируем формат: вертикаль, длительность, субтитры, превью.

Параллельно мы развиваем сеть аккаунтов: не один главный профиль, а целый «пояс» дополнительных страниц. Это как сеть магазинов в разных районах города: чем их больше, тем выше поток клиентов. Даже если один аккаунт попадает под ограничения или теряет охваты, другие продолжают работать, а бизнес не останавливается.

Кроме того, мы давно поняли: если все завязано на человека перед камерой, система не масштабируется, поэтому используем ИИ-аватары, синтез речи, автоматический монтаж. Эксперту не нужно каждый день приезжать в студию: мы однажды записываем образ, создаем цифрового двойника и можем производить десятки видео в неделю без его участия. Это снимает барьер страха камеры, усталость, вопросы «что надеть» или «где снимать». Аватар всегда в форме, работает круглосуточно, говорит на любом языке. Для эксперта или предпринимателя это высвобождает большой временной ресурс: он может сосредоточиться на продукте и клиентах, а не на постоянных съемках.





Кроме того, мы никак не ограничиваем локации. Если клиент находится в России, Казахстане или США — наша съемка организована удаленно. Мы предоставляем оператора и техническое сопровождение, обучаем в данной среде, чтобы получить такой же результат, как если бы мы работали вместе здесь.

Опять же стоит понимать, что просмотры сами по себе — просто цифры. Важен конвертер — механика, которая переводит внимание в лиды и продажи. У каждого ролика должен быть понятный путь в воронку: оффер в описании, закрепленный комментарий, четкий призыв к действию.

Мы используем разные приемы: комментарий-якорь с ключевой ссылкой, «байт» на комментарии — например, «напиши слово, пришлем чек-лист», — чтобы запустить авто-диалог в директ. Отлично работают лид-магниты — полезные ИИ-сервисы в один клик: подсчет калорий, подбор оттенка краски.

Есть формат «урок как конвертер»: короткий бесплатный урок, который решает одну боль клиента и естественно ведет к покупке основного продукта. Все эти элементы превращают интерес в реальные деньги без агрессивных продаж. На мой взгляд, люди не очень любят, когда им продают «в лоб» и лучше всего плавно их прогревать к целевому действию. Тут ведь еще важно то, что продукты с высоким чеком «в лоб» продать практически невозможно — там должна быть высокая лояльность клиента и несколько точек касания.





При создании контента мы смотрим на четыре ключевых метрики: Суммарные месячные охваты — общее количество людей, которые увидели наш контент.

Количество попыток — сколько роликов в день мы выпускаем.

Конверсия — процент людей, которые из просмотров переходят в лиды.

Стоимость лида (CPL).

Лайки и комментарии на одном ролике — это фантики. Когда контент становится по-настоящему вирусным, CPL снижается в разы: бесплатные охваты плюс грамотный конвертер приводят к «перелидозу» (маркетинговая стратегия, при которой компания намеренно привлекает большое количество потенциальных клиентов (лидов) за короткий промежуток времени — прим.), когда заявок больше, чем можно обработать. Я делюсь этими цифрами, чтобы предприниматели перестали гнаться за лайками и начали считать реальный бизнес-эффект.

«Лучший момент — вчера. Второй — сегодня. Начните с малого: пять роликов в неделю, один ИИ-аватар, простая воронка с понятным оффером. Главное — не ждать идеала во всем, а запускать процесс»

Наш клиент, эксперт по управлению финансами для бизнеса, с помощью ИИ-аватара собрал 50 000 подписчиков и завел в воронку около 60 000 человек, фактически не участвуя в съемках. Другой клиент — завод тротуарной плитки и блоков для заборов — получил суммарно более 4 млн. охватов и около 900 лидов, выпустив всего 30 единиц контента без крупных рекламных бюджетов.

Эти кейсы показывают, что система работает независимо от ниши. Если выстроить поток контента и правильный конвертер, результат приходит быстро, а затраты на рекламу сокращаются в разы.

Алгоритмы соцсетей становятся умнее, аудитория требовательнее. Завтра одного вирусного ролика будет мало — нужен постоянный, разнообразный поток. ИИ-аватары, автоматизация, мультиаккаунтность — это не мода, а новая реальность маркетинга. Через пять лет такой конвейер станет такой же нормой, как сегодня сайт или CRM.





Моя цель — предупредить и вдохновить: чем раньше вы начнете строить систему, тем больше шансов занять лидирующие позиции, пока конкуренты только догоняют.

Лучший момент — вчера. Второй — сегодня. Начните с малого: пять роликов в неделю, один ИИ-аватар, простая воронка с понятным оффером. Главное — не ждать идеала во всем, а запускать процесс. Через год вы уже увидите кратный рост аудитории и будете благодарить себя за решимость. Я рассказываю все это, чтобы предприниматели не тратили годы на хаотичные эксперименты, а сразу шли к работающей модели.

AI ZAVOD я продвигаю точно также через свой ИИ-аватар и сарафанку. Мне в какой-то степени повезло — когда я только начинал, первые заказчики были очень довольны моей работой и начали рекомендовать меня своим знакомым. Фактически, до текущих объемов я дошел на рекомендациях.