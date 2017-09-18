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Белорусские и российские экипажи МиГ-29 на учении 20 сентября обеспечат истребительное прикрытие ударной авиации

19.09.2017 18:23 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусские и российские экипажи МиГ-29 на учении 20 сентября обеспечат истребительное прикрытие ударной авиации
Истребители МиГ-29

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские экипажи МиГ-29 на учении "Запад-2017" 20 сентября обеспечат истребительное прикрытие ударной авиации. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"На полигоне Домановский смешанным подразделением 115-го зенитного ракетного полка будут решаться задачи по противовоздушному прикрытию группировки войск. Белорусские и российские экипажи самолетов МиГ-29 отработают вопросы истребительного авиационного прикрытия ударной авиации, а также самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50", - сказал Владимир Макаров.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские экипажи МиГ-29 на учении "Запад-2017" 20 сентября обеспечат истребительное прикрытие ударной авиации. Об этом...

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