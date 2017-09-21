ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ID-карты белорусам начнут выдавать с 1 июля 2018 года

22.09.2017 10:10 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Об этом сообщил министр связи и информации Сергей Попков на пресс-конференции в четверг в Минске, отметив, что в тестовом режиме система будет запущена в апреле.

Программно-аппаратный комплекс будет разработан и принят на конкурсной основе.

«Система очень мощная, сложная, нужно время, чтобы ее обкатать», - сказал Попков.

В результате запуска БИСРС паспорта граждан Беларуси будут заменены на ID-карты, идентифицирующие личность. ID-карта будет содержать цифровую подпись, а в электронном чипе в паспорте будут зафиксированы персональные данные гражданина: фото, электронная подпись и отпечатки пальцев.

С помощью ID-карты гражданин страны также сможет пользоваться электронными административными услугами. Карта впоследствии заменит и водительские права.

Выдачей ID-карт будет заниматься служба МВД.

Как ранее рассказал в эфире интернет-телевидения «СБ» начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, паспорт будет предназначен исключительно для поездок за границу, а карта будет основным документом, удостоверяющим личность.

ID-карта будет содержать цифровую подпись, а в электронном чипе в паспорте будут присутствовать персональные данные гражданина: фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил министр связи и информации Сергей Попков на пресс-конференции в четверг в Минске, отметив, что в тестовом режиме система будет запущена в апреле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Солнечно и ветрено. Погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика