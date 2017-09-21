ID-карты белорусам начнут выдавать с 1 июля 2018 года

Об этом сообщил министр связи и информации Сергей Попков на пресс-конференции в четверг в Минске, отметив, что в тестовом режиме система будет запущена в апреле.

Программно-аппаратный комплекс будет разработан и принят на конкурсной основе.

«Система очень мощная, сложная, нужно время, чтобы ее обкатать», - сказал Попков.

В результате запуска БИСРС паспорта граждан Беларуси будут заменены на ID-карты, идентифицирующие личность. ID-карта будет содержать цифровую подпись, а в электронном чипе в паспорте будут зафиксированы персональные данные гражданина: фото, электронная подпись и отпечатки пальцев.

С помощью ID-карты гражданин страны также сможет пользоваться электронными административными услугами. Карта впоследствии заменит и водительские права.

Выдачей ID-карт будет заниматься служба МВД.

Как ранее рассказал в эфире интернет-телевидения «СБ» начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, паспорт будет предназначен исключительно для поездок за границу, а карта будет основным документом, удостоверяющим личность.

ID-карта будет содержать цифровую подпись, а в электронном чипе в паспорте будут присутствовать персональные данные гражданина: фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев.