|
ID-карты белорусам начнут выдавать с 1 июля 2018 года
22.09.2017 10:10 — Новости Общества | БДГ
Об этом сообщил министр связи и информации Сергей Попков на пресс-конференции в четверг в Минске, отметив, что в тестовом режиме система будет запущена в апреле.
Программно-аппаратный комплекс будет разработан и принят на конкурсной основе.
«Система очень мощная, сложная, нужно время, чтобы ее обкатать», - сказал Попков.
В результате запуска БИСРС паспорта граждан Беларуси будут заменены на ID-карты, идентифицирующие личность. ID-карта будет содержать цифровую подпись, а в электронном чипе в паспорте будут зафиксированы персональные данные гражданина: фото, электронная подпись и отпечатки пальцев.
С помощью ID-карты гражданин страны также сможет пользоваться электронными административными услугами. Карта впоследствии заменит и водительские права.
Выдачей ID-карт будет заниматься служба МВД.
Как ранее
ID-карта будет содержать цифровую подпись, а в электронном чипе в паспорте будут присутствовать персональные данные гражданина: фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил министр связи и информации Сергей Попков на пресс-конференции в четверг в Минске, отметив, что в тестовом режиме система будет запущена в апреле.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии