В Столинском районе многодетный отец обвиняется в убийстве жены-воспитательницы

37-летнему жителю Столинского района предъявлено обвинение в убийстве супруги, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Трагедия произошла поздно вечером 4 сентября в деревне Маньковичи. Дома между супругами возникла ссора. По версии следствия во время конфликта пьяный муж схватил нож и ударил им в грудь своей 34-летней жене. После этого он нанес себе 6 ножевых ранений.

Все происходило на глазах детей, которые позвонили родителям матери. Те приехали в дом дочери и вызвали скорую. Медики увезли потерпевшую в реанимационное отделение больницы, где она скончалась через несколько часов от полученных телесных повреждений. Ее муж также был госпитализирован.

Потерпевшая работала воспитателем в детском саду, характеризовалась коллегами и в быту положительно. Семья является многодетной, на учетах, как неблагополучная, не состоит. Мужчина постоянного места работы не имел, ранее судим не был.

«5 сентября по данному факту Столинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сообщила Марина Дранькова.

7 сентября в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На тот момент он проходил лечение в стационаре, поэтому к нему приставили конвой. После выздоровления его перевели в следственный изолятор.

15 сентября мужчине предъявили обвинение в убийстве.

Дети супружеской пары находятся у родителей погибшей.