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ФБР не может разблокировать телефон техасского стрелка
07.11.2017 22:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Федеральное бюро расследований США не может разблокировать смартфон мужчины, который расстрелял прихожан церкви в Сазерленд-Спрингс, заявил специальный агент бюро Кристофер Комбс.
© REUTERS/ Rick Wilking
"Мы не можем получить доступ к телефону", – сообщил он на пресс-конференции.
По словам представителя ФБР, специалисты продолжат заниматься разблокировкой устройства, а также будут анализировать информацию с иных электронных носителей стрелка.
В воскресенье 27 человек погибли и 20 были ранены в результате стрельбы, произошедшей в церкви города Сазерленд-Спрингс. Стрелявший – 26-летний Девин Келли – был вооружен полуавтоматической винтовкой. Он покончил с собой после погони и перестрелки с одним из местных жителей.
ФБР не называет модель телефона Келли. В бюро это аргументировали нежеланием создавать рекламу смартфону.
В 2016 году компания Apple отказалась помочь властям США в разблокировке iPhone, который принадлежал террористу, убившему в декабре 2015 года 14 человек в Сан-Бернардино (штат Калифорния). Впоследствии ФБР сумело получить доступ к iPhone без помощи Apple, потратив на это более 1,3 миллиона долларов.
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Бюро не называет модель телефона Келли, это аргументировали нежеланием создавать рекламу смартфону.
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