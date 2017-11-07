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ФБР не может разблокировать телефон техасского стрелка

07.11.2017 22:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Федеральное бюро расследований США не может разблокировать смартфон мужчины, который расстрелял прихожан церкви в Сазерленд-Спрингс, заявил специальный агент бюро Кристофер Комбс.

ФБР не может разблокировать телефон техасского стрелка
© REUTERS/ Rick Wilking
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"Мы не можем получить доступ к телефону", – сообщил он на пресс-конференции.

По словам представителя ФБР, специалисты продолжат заниматься разблокировкой устройства, а также будут анализировать информацию с иных электронных носителей стрелка.

В воскресенье 27 человек погибли и 20 были ранены в результате стрельбы, произошедшей в церкви города Сазерленд-Спрингс. Стрелявший – 26-летний Девин Келли – был вооружен полуавтоматической винтовкой. Он покончил с собой после погони и перестрелки с одним из местных жителей.

ФБР не называет модель телефона Келли. В бюро это аргументировали нежеланием создавать рекламу смартфону.

В 2016 году компания Apple отказалась помочь властям США в разблокировке iPhone, который принадлежал террористу, убившему в декабре 2015 года 14 человек в Сан-Бернардино (штат Калифорния). Впоследствии ФБР сумело получить доступ к iPhone без помощи Apple, потратив на это более 1,3 миллиона долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Бюро не называет модель телефона Келли, это аргументировали нежеланием создавать рекламу смартфону.

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