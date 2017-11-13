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Тонувшего в Свислочи 9-летнего мальчика скоро выпишут из больницы

13.11.2017 21:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Девятилетний мальчик, едва не утонувший в реке Свислочь в Минске, вскоре будет выписан из больницы, сообщила в понедельник заместитель главврача второй городской детской клинической больницы Алла Бегун.

Тонувшего в Свислочи 9-летнего мальчика скоро выпишут из больницы
© Pixabay
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Ребенок был спасен из реки 28 октября в районе улицы Даумана. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию и до 2 ноября находился в коме.

"Состояние мальчика хорошее, он полностью восстановился", – цитирует БелТА слова Бегун.

Представитель учреждения здравоохранения также уточнила, что выписка ребенка, который сейчас лежит в кардиологическом отделении, планируется уже в среду 15 ноября.

Как ранее сообщал Sputnik, вытащил ребенка из воды 15-летний учащийся первого курса 9-го Минского государственного профессионального лицея автомобилестроения Виталий Титов, который уже был награжден за свой поступок.

Власти Минска приняли решение срезу после выписки пострадавшему из больницы подарить ему абонемент в бассейн – чтобы учился плавать.

 
Теги: Минск
 
 
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Выписка ребенка, который сейчас лежит в кардиологическом отделении, планируется уже в среду 15 ноября.

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