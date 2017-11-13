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Тонувшего в Свислочи 9-летнего мальчика скоро выпишут из больницы
13.11.2017 21:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Девятилетний мальчик, едва не утонувший в реке Свислочь в Минске, вскоре будет выписан из больницы, сообщила в понедельник заместитель главврача второй городской детской клинической больницы Алла Бегун.
Ребенок
"Состояние мальчика хорошее, он полностью восстановился", – цитирует
Представитель учреждения здравоохранения также уточнила, что выписка ребенка, который сейчас лежит в кардиологическом отделении, планируется уже в среду 15 ноября.
Как ранее сообщал Sputnik, вытащил ребенка из воды 15-летний учащийся первого курса 9-го Минского государственного профессионального лицея автомобилестроения Виталий Титов, который уже был награжден за свой поступок.
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Выписка ребенка, который сейчас лежит в кардиологическом отделении, планируется уже в среду 15 ноября.
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