Тонувшего в Свислочи 9-летнего мальчика скоро выпишут из больницы

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Девятилетний мальчик, едва не утонувший в реке Свислочь в Минске, вскоре будет выписан из больницы, сообщила в понедельник заместитель главврача второй городской детской клинической больницы Алла Бегун.

Ребенок был спасен из реки 28 октября в районе улицы Даумана. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию и до 2 ноября находился в коме.

"Состояние мальчика хорошее, он полностью восстановился", – цитирует БелТА слова Бегун.

Представитель учреждения здравоохранения также уточнила, что выписка ребенка, который сейчас лежит в кардиологическом отделении, планируется уже в среду 15 ноября.

Как ранее сообщал Sputnik, вытащил ребенка из воды 15-летний учащийся первого курса 9-го Минского государственного профессионального лицея автомобилестроения Виталий Титов, который уже был награжден за свой поступок.

Власти Минска приняли решение срезу после выписки пострадавшему из больницы подарить ему абонемент в бассейн – чтобы учился плавать.