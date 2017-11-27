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В Пинске многодетную мать отправили в колонию за 15 тысяч долларов долга по алиментам

28.11.2017 19:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске огласили приговор по обвинению 34-летней женщины в уклонении от возмещения расходов, затраченных на содержание ее троих детей. Об этом сообщила TUT.BY старший помощник Пинского межрайонного прокурора Евгения Мельник.

Женщина лишена родительских прав на троих детей от разных отцов. Всех их воспитывает ее мама, которая оформила на себя опеку.

Ранее жительницу Пинска трижды признавали виновной по той же самой статье уголовного кодекса. Выйдя на свободу в 2016 году, она устроилась на работу на одно из предприятий Пинска. Однако надолго там не задержалась, так как за год собрала более 50 прогулов. На сегодняшний день ее задолженность по возмещению госрасходов на содержание детей составляет почти 30 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил 2 года колонии общего режима. Ее взяли под стражу в здании суда.

 
 
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Это уже четвертая судимость для пинчанки по данной статье.

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