1 декабря по решению Генпрокуратуры России в Беларусь экстрадировали 37-летнего уроженца Ляховичского района, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина работал на территории Пинского, Лунинецкого и Столинского районов. С мая 2009 по февраль 2010 он предлагал знакомым помочь купить квартиры в Пинске по низким ценам, а также предлагал содействие в приобретении и доставке автомобилей из ЕС и США.

В общей сложности обвиняемый выманил у граждан более 570 миллионов неденоминированных рублей. В 2011 году в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Чтобы избежать правосудия, мужчина скрылся из страны. Он был объявлен в розыск.