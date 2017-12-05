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В Бресте разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась
06.12.2017 18:00 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте милиция разыскивает 13-летнюю Арину Литвинчук, которая четыре дня назад ушла из дома и пропала, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
С заявлением к правоохранителям вечером 5 декабря обратилась мама девушки. Женщина сообщила, что 3 декабря после ссоры с дочерью школьница ушла из дома в неизвестном направлении. На сегодняшний день ее местонахождение неизвестно.
По предварительной информации, девушка может находиться в компании лиц, злоупотребляющих алкоголем. Школьница состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Приметы: рост 160−170см, среднего телосложения, волос крашеный, темный, до плеч. На пояснице имеется родинка.
Была одета: черная куртка с капюшоном, черные облегающие брюки, рубашка в клетку, шапка вязаная серого цвета.
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Девушку разыскивают четвертые сутки.
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