В Бресте разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась

В Бресте милиция разыскивает 13-летнюю Арину Литвинчук, которая четыре дня назад ушла из дома и пропала, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.



Фото: УВД Брестского облисполкома

С заявлением к правоохранителям вечером 5 декабря обратилась мама девушки. Женщина сообщила, что 3 декабря после ссоры с дочерью школьница ушла из дома в неизвестном направлении. На сегодняшний день ее местонахождение неизвестно.

По предварительной информации, девушка может находиться в компании лиц, злоупотребляющих алкоголем. Школьница состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Приметы: рост 160−170см, среднего телосложения, волос крашеный, темный, до плеч. На пояснице имеется родинка.

Была одета: черная куртка с капюшоном, черные облегающие брюки, рубашка в клетку, шапка вязаная серого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Арины Литвинчук, просьба сообщить по телефонам 8033 9 004 555, 8029 7 910 078, 479 132, 479 050 либо по тел.102.