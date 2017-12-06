ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельская область лидирует по сифилису, а Минск - по гонорее

07.12.2017 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2016 году в Беларуси медики выявили сифилис у 618 человек. Это на 124 пациента меньше, чем в 2015 году. Интересно, что с 2010 года количество заболевших сифилисом в стране уменьшилось почти в два раза. Об этом сообщается в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По заболеваемости сифилисом лидирует Гомельская область. Там в 2016 году его диагностировали у 179 человек. Меньше всего таких пациентов в Брестской области — 65 человек. При этом пациентов из города 458 человек, сельских жителей — 160.

Среди пациентов с венерическими заболеваниями сократилось количество и тех, кто болен гонореей и хламидийными инфекциями. Например, гонорею в прошлом году впервые диагностировали у 1758 человек, а в 2015 году — у 2116 человек. Лидер по гонорее — город Минск (352 человека), меньше всего заболевших — в Гродненской области (132 человека).

Хламидийные инфекции в прошлом году обнаружили у 5728 человек, в 2015 году — у 7238 пациентов. В Брестской области таких пациентов больше всего — 1354, а меньше всего в Гомельской — 358 человек.

Напомним, что если не лечить венерические заболевания, они могут стать хроническими. Возрастает вероятность бесплодия, осложнений при беременности, у мужчин — импотенции. При этом болезнь может не проявляться многие годы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году в Беларуси медики выявили сифилис у 618 человек. Это на 124 пациента меньше, чем в 2015 году. Интересно, что с 2010 года количество заболевших сифилисом в стране...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Двум районам Гомеля назначили новых глав администраций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика