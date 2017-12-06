Гомельская область лидирует по сифилису, а Минск - по гонорее

В 2016 году в Беларуси медики выявили сифилис у 618 человек. Это на 124 пациента меньше, чем в 2015 году. Интересно, что с 2010 года количество заболевших сифилисом в стране уменьшилось почти в два раза. Об этом сообщается в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава .



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По заболеваемости сифилисом лидирует Гомельская область. Там в 2016 году его диагностировали у 179 человек. Меньше всего таких пациентов в Брестской области — 65 человек. При этом пациентов из города 458 человек, сельских жителей — 160.

Среди пациентов с венерическими заболеваниями сократилось количество и тех, кто болен гонореей и хламидийными инфекциями. Например, гонорею в прошлом году впервые диагностировали у 1758 человек, а в 2015 году — у 2116 человек. Лидер по гонорее — город Минск (352 человека), меньше всего заболевших — в Гродненской области (132 человека).

Хламидийные инфекции в прошлом году обнаружили у 5728 человек, в 2015 году — у 7238 пациентов. В Брестской области таких пациентов больше всего — 1354, а меньше всего в Гомельской — 358 человек.

Напомним , что если не лечить венерические заболевания, они могут стать хроническими. Возрастает вероятность бесплодия, осложнений при беременности, у мужчин — импотенции. При этом болезнь может не проявляться многие годы.