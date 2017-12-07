БелЖД планирует пустить поезда Stadler во все областные центры до 2020 года

Белорусская железная дорога планирует до 2020 года пустить поезда Stadler во все областные центры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александра Захаревича.

— За последнее время мы приобрели 18 единиц современного моторвагонного подвижного состава производства Stadler для организации перевозок пассажиров в городском сообщении между Минском и городами-спутниками (Заславль, Смолевичи, Руденск), региональном и межрегиональном сообщениях бизнес-класса. Технические характеристики этих поездов позволяют осуществлять перевозки с более высокими скоростями при обеспечении комфортных условий проезда. Например, расстояние от Минска до Гомеля такой поезд преодолевает за 2 часа 59 минут. И с такими скоростями мы уже можем конкурировать с автомобильным транспортом. К тому же это поезда нового поколения — очень комфортные и удобные. И мы планируем до 2020 года связать такими поездами все областные центры со столицей. Сегодня они курсируют из Минска до Гомеля и Бреста, — рассказал Александр Захаревич.

Также БЖД купила 13 современных дизель-поездов в одновагонном и трехвагонном исполнении для организации перевозок пассажиров в региональном и межрегиональном сообщениях бизнес-класса на неэлектрифицированных участках железной дороги. В планах — покупка еще 10 единиц моторвагонного подвижного состава на электротяге и 6 шестивагонных дизель-поездов. Последние будут использоваться на направлениях Минск-Витебск, Минск-Гродно и Минск-Могилев.

По словам Александра Захаревича, в 2018 году БелЖД планирует разработать систему продажи электронных билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий и ведет работы по развитию каналов самообслуживания при покупке билетов на такие поезда.

Сейчас, по информации начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги, более 17% билетов на поезда с нумерованными местами оформляется через интернет.

— И наша стратегическая цель — довести долю таких продаж к 2020 году до 45%. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии работы с электронными проездными документами: развивается автоматизированная система посадки пассажиров, планируется обеспечить всех проводников мобильными терминалами, с помощью которых они смогут проверять проездные документы в онлайн-режиме. Это позволит снять ограничения по времени покупки билета на сайте и позволит совершать электронную регистрацию после отправления поезда с начальной станции его следования. В 2018 году мы эту систему уже внедрим, — подчеркнул он.

Также в следующем году БЖД запустит мобильное приложение.