ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелЖД планирует пустить поезда Stadler во все областные центры до 2020 года

08.12.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская железная дорога планирует до 2020 года пустить поезда Stadler во все областные центры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александра Захаревича.

— За последнее время мы приобрели 18 единиц современного моторвагонного подвижного состава производства Stadler для организации перевозок пассажиров в городском сообщении между Минском и городами-спутниками (Заславль, Смолевичи, Руденск), региональном и межрегиональном сообщениях бизнес-класса. Технические характеристики этих поездов позволяют осуществлять перевозки с более высокими скоростями при обеспечении комфортных условий проезда. Например, расстояние от Минска до Гомеля такой поезд преодолевает за 2 часа 59 минут. И с такими скоростями мы уже можем конкурировать с автомобильным транспортом. К тому же это поезда нового поколения — очень комфортные и удобные. И мы планируем до 2020 года связать такими поездами все областные центры со столицей. Сегодня они курсируют из Минска до Гомеля и Бреста, — рассказал Александр Захаревич.

Также БЖД купила 13 современных дизель-поездов в одновагонном и трехвагонном исполнении для организации перевозок пассажиров в региональном и межрегиональном сообщениях бизнес-класса на неэлектрифицированных участках железной дороги. В планах — покупка еще 10 единиц моторвагонного подвижного состава на электротяге и 6 шестивагонных дизель-поездов. Последние будут использоваться на направлениях Минск-Витебск, Минск-Гродно и Минск-Могилев.

По словам Александра Захаревича, в 2018 году БелЖД планирует разработать систему продажи электронных билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий и ведет работы по развитию каналов самообслуживания при покупке билетов на такие поезда.

Сейчас, по информации начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги, более 17% билетов на поезда с нумерованными местами оформляется через интернет.

— И наша стратегическая цель — довести долю таких продаж к 2020 году до 45%. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии работы с электронными проездными документами: развивается автоматизированная система посадки пассажиров, планируется обеспечить всех проводников мобильными терминалами, с помощью которых они смогут проверять проездные документы в онлайн-режиме. Это позволит снять ограничения по времени покупки билета на сайте и позволит совершать электронную регистрацию после отправления поезда с начальной станции его следования. В 2018 году мы эту систему уже внедрим, — подчеркнул он.

Также в следующем году БЖД запустит мобильное приложение.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока такие поезда курсируют только до Бреста и Гомеля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Треснувший мост под Житковичами закрыли и для пешеходов, через Припять людей возят катеры МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика