В Бресте появилась аллея светящихся деревьев и снегирей

Новогодний сквер между Ленинградской и Янки Купалы и в прошлом году радовал глаз местных жителей, но в этом декабре приобрел еще больше красок, пишет «Вечерний Брест».





На аллее появились лесные «бокалы», представители лесной фауны, вернулись полюбившиеся брестчанам снегири.

































