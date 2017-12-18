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В Бресте появилась аллея светящихся деревьев и снегирей
19.12.2017 17:36 — Новости Общества | Tut.by
Новогодний сквер между Ленинградской и Янки Купалы и в прошлом году радовал глаз местных жителей, но в этом декабре приобрел еще больше красок, пишет «Вечерний Брест».
На аллее появились лесные «бокалы», представители лесной фауны, вернулись полюбившиеся брестчанам снегири.
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На аллее появились лесные "бокалы", представители лесной фауны, вернулись полюбившиеся брестчанам снегири.
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