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В Бресте появилась аллея светящихся деревьев и снегирей

19.12.2017 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Новогодний сквер между Ленинградской и Янки Купалы и в прошлом году радовал глаз местных жителей, но в этом декабре приобрел еще больше красок, пишет «Вечерний Брест».


На аллее появились лесные «бокалы», представители лесной фауны, вернулись полюбившиеся брестчанам снегири.

















 
Теги: Брест
 
 
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На аллее появились лесные "бокалы", представители лесной фауны, вернулись полюбившиеся брестчанам снегири.

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