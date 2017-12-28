В Бресте ветерану Великой Отечественной войны неизвестный молодой человек принес новогодний подарок, но взял за доставку 200 рублей. В посылке пенсионер обнаружил кухонную утварь, массажер и косметику для женщин, пишет «Брестская газета».





«Вчера около 11 утра звонок. Открываю, стоит молодой парень. Высокий такой, худощавый. Я спросил, как его зовут. Андрей. У него какой-то акцент, вроде польский, но не чисто русский. Я говорю: ты что поляк? Он: нет, я белорус, у меня и фамилия белорусская», — рассказал при встрече с корреспондентом «БГ» Василий Федорович.

По его словам, в руках у молодого человека был пакет. А сам визитер сообщил, что принес подарок от ЦУМа.

Василий Федорович вспомнил, что на днях ему звонил товарищ, тоже участник войны, инвалид, и рассказывал, что ему принесли продуктовые подарки.

«И я подумал, что это такое мероприятие сейчас, власть дала указание внимание уделить участникам войны», — поделился соображениями ветеран.

Василий Спасов пригласил «представителя ЦУМа» войти. Молодой человек стал выкладывать из пакета на стол предметы, при этом называя цену каждого. Фронтовик их не запомнил, но говорит, что сковороду или кастрюлю гость оценил в 135 рублей. «Подарочный набор» включал в себя сковороду, кастрюлю, восстанавливающий шампунь и бальзам для волос, женский парфюм, стойкую губную помаду, блеск для губ, тушь, каталог косметики и массажер для тела. Последний, как указано в его инструкции, противопоказан людям с болезнями сердца. А у Василия Федоровича, между прочим, стоит кардиостимулятор.



Вот такой набор принесли ветерану. Фото: Брестская газета

Сам набор, по словам незнакомца, бесплатный, но вот за доставку участник войны должен ему заплатить 200 белорусских рублей. Гость сказал, что может взять и долларами (около 100 долларов США).

«Я стою, думаю, что мне делать. Такие деньги. Я говорю: у меня и денег-то нет. Он говорит: ну, посмотрите. И я решил: да ладно. И, когда он ушел, я понял — это ж лохотрон», — вспоминает Василий Федорович.

Визитер пробыл у ветерана около 20 минут и ушел после того, как получил от пенсионера 200 рублей за доставку.

В ЦУМе корреспонденту «Брестской газеты» сообщили, что к подарку не имеют никакого отношения:

«Нам тоже звонили, уточняли. Мы такого не распространяем. Поэтому мы предупредили, что надо звонить в милицию, чтобы она оперативно по району работала. По телефону к нам обращался один человек. Мы объясняли: вы поймите, что если бы мы подарили, то не брали бы деньги. Какой может быть подарок за деньги?»

Выходит, Василий Спасов действительно не единственный, кого таким образом «одарили» псевдопредставители ЦУМа.

«Если такие есть факты, пусть обращаются в милицию. Надо предупредить людей. Надо приметы, и давать ориентировку. Можно звонить 102, вызывать участкового, — прокомментировал ситуацию Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома. — Мы рекомендуем, если кто-то приходит с какими-то буклетами, подарками и тому подобным, перезванивать в ту фирму, которую он якобы представляет, и кому-то из своих родственников или знакомых, естественно».

Василий Спасов — ветеран Великой Отечественной войны. Он был призван на фронт в январе 1942-го в возрасте 17 лет. Так он стал наводчиком в противотанковом истребительном дивизионе. Воевал в Донбасской области. С марта по август 1944 года учился в учебно-танковом полку. После чего попал в 26-ю танковую бригаду 2-го гвардейского танкового корпуса. Получив очередное ранение в ногу, Василий Спасов оказался в Каунасе, где и встретил День Победы. После окончания войны продолжил службу. Из армии уволился в звании старшины в 1971 году.