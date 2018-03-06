Почему в Минске без предупреждения деактивируют коды в домофонах

В этом году некоторые минчане столкнулись с тем, что в их подъездах без предупреждения деактивировали общедомовые коды домофонов. Мы поинтересовались у местных властей, почему это происходит и кто инициатор таких мер.



Фото: БелаПАН

Около месяца назад код домофона перестал работать у Дениса из Фрунзенского района, во второй половине февраля — у Юрия из того же района.

— Всегда ходили по четырехзначному коду, но 19 февраля он перестал работать. На бегущей строке на экране домофона был указан номер телефона для справок. Жена по нему позвонила, и там ей сказали уже индивидуальный код на квартиру, — рассказывает Юрий и добавляет, что новый код представляет собой уже более длинную комбинацию цифр и символов.

А в конце прошлой недели четырехзначный общедомовой код перестал работать и у Станислава из Октябрьского района.

— Пришел в пятницу вечером, ввел четырехзначный код, домофон выдал ошибку. Никаких объявлений о деактивации пароля не было. Более того, на домофоне даже нету контактов фирмы, которая его обслуживает. Концы нашел только через Расчетно-справочный центр ЖКХ. А в фирме, где я делал «таблетку», мне сказали, что деактивация кодов — это чуть ли не общегородской приказ ГУВД Мингорисполкома, — рассказывает он.

Замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей говорит, что о приказе ГУВД речи не идет, а деактивация кодов не носит массовый общегородской характер. Чтобы объяснить происходящее, он рассказывает предысторию.

Так, в начале 2000-х годов в Минске запустили программу «Закрытый подъезд», которая была первым этапом программы «Безопасный дом». Согласно ей, все столичные подъезды нужно было оснастить домофонами, чтобы туда не попадали нежелательные люди. Но доступ в подъезды должны были иметь разные службы, поэтому домофоны закодировали, а коды раздали в ЖЭС, скорую, «Белпочту» и так далее.

Денис Драпей объясняет это тем, что компаний по обслуживанию домофонов тогда было немного, и им было бы накладно раздавать каждой службе по индивидуальному ключу. Естественно, круг лиц, которые знают этот код, постоянно возрастал.

— И к примерно 2013 году раздача кодов набрала массовый характер, и ими начали пользоваться все кто угодно, — говорит замглавы района.

Это вызывало обоснованные нарекания жителей, и они стали обращаться с просьбами убрать общедомовые коды. Обслуживающие организации пошли навстречу, потому что раздача ключей экстренным службам уже перестала быть для них накладной.

— Ремонт подъездов сейчас выполняется за деньги жильцов, и люди сами против, чтобы были коды у некоторых соседей. Например, у жильцов квартир-притонов, которые потом раздают его своим знакомым. И коды в основном ушли, — рассказывает Драпей.

При этом если какому-то жильцу обоснованно нужен индивидуальный код на квартиру, то его предоставляют. Но как быть с тем, что люди узнают об этом постфактум?

— Мы сделаем соответствующие выводы и подготовим письма в обслуживающие организации. Чтобы они заранее информировали население о том, что в подъезде будет деактивирован код, — говорит чиновник. На момент публикации такие письма уже были готовы.

Председатель ассоциации «Безопасный дом» Геннадий Захаров добавляет, что пожелание о деактивации кодов высказывало и МВД.

— Потому что чем больше посторонних людей заходит в подъезд, тем больше вероятность совершения преступлений. А если в подъезде живет хоть один антисоциальный элемент, то подъезд превращается, извините, в свалку. И жильцы требуют убрать коды, чтобы не ходили посторонние. Такие жалобы поступают каждый месяц.