Плита — в два раза дешевле. Сходили в еще один магазин уцененки (там много крупной бытовой техники)

Источник материала: realt.by

Это редкий магазин уцененки, где найти можно не только мелкую бытовую технику. Здесь неплохой выбор и крупной. Но есть нюанс — практически все модели сняты с продажи, поэтому, во-первых, сложно сравнить цены с другими магазинами, а во-вторых, вариант не подойдет для тех, кто хочет купить актуальную и современную технику. В то же время здесь есть и новые товары с небольшими дефектами, а также позиции с витрин и презентаций. Рассказываем про магазин «Уценочка» около кольцевой.

Магазин, о котором мы расскажем сегодня, находится по адресу Машиностроителей, 29. Это чуть больше километра или пару остановок от конечной станции метро «Могилевская».

Расположен он на первом этаже длинного пятиэтажного бизнес-центра Lintera. Найти его просто по заметной вывеске красного цвета.





Еще перед входом в магазин стоит стенд с некоторыми товарами. Здесь выставлены фотоаппарат, видеорегистратор, эпилятор, телефон. Например, довольно популярную раньше модель фотоаппарата Sony продают за 849 рублей. Сейчас он уже снят с продажи, но в нескольких магазинах, где еще все-таки можно найти эту модель, она стоит больше тысячи рублей.





Заходим внутрь — это помещение стандартного для таких магазинов формата. Про все товары, что есть в продаже, рассказывают и в соцсетях. В инстаграме обещают, что цены в «Уценочке» на 30%-60% ниже, чем в интернете. В отличие от многих других магазинов с уцененкой, в этом есть немало позиций крупной бытовой техники. Еще из отличий — встречаются товары трейд-ин. Это значит, что их бывшие владельцы, покупая новую модель, внесли эту, чтобы стоимость покупки была ниже.





Для тех, кто хочет сравнить цены «Уценочки» с рыночными, придется делать это самостоятельно. На ценниках, как в некоторых других магазинах, их не указывают. Еще одна сложность в том, что многие товары, как и фотоаппарат, о котором рассказывали, уже сняты с производства. А найти стоимость старых моделей оказывается не всегда просто.





В магазине большой выбор стиральных машин. Есть Bosch, LG, Samsung, Electrolux. Снятые с производства модели LG можно купить за 680-890 рублей.

Продаются и сушильные машины. Из производителей есть даже Gorenje. Посудомойки в ассортименте как встраиваемые, так и отдельно стоящие. Например, посудомоечная машина Zugel продается за 799 рублей. Это витринный экземпляр — значит, ей никто не пользовался, она была выставлена в магазине на витрине. На маркетплейсах такая модель стоит почти 1 200 рублей. Духовой шкаф с функцией СВЧ Samsung продается за 1 489 рублей. Модель не самая новая и найти ее в других интернет-магазинах тоже непросто, но в одном мы нашли почти на 300 рублей дороже.

Есть в магазине и совсем новые вещи, но с дефектами. Из таких например, холодильник Haier, который продается за 998 рублей из-за вмятины на корпусе.



Настольная индукционная плита Hyundai продается за 179 рублей, на маркетплейсе она стоит ровно в два раза дороже. Ровно за столько же продается и индукционная плита Olto. Ее стоимость на маркетплейсе — 440 рублей.

В продаже есть пылесосы — стандартные, вертикальные и робот-пылесосы. Стоимость роботов стартует от 239 рублей.







Мелкую бытовую технику в магазине тоже можно купить. Есть товары для кухни — миксеры, блендеры, чайники, соковыжималки и грили. Также продаются утюги и отпариватели, наушники, колонки и другая техника.













На большинство товаров в магазине распространяется гарантия. Срок гарантийного обслуживания зависит от стоимости. На товары до 100 рублей — 14 дней, до 300 рублей — 30 дней, до 600 рублей — 90 дней, от 600 рублей — 180 дней.

