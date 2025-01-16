|
Плита — в два раза дешевле. Сходили в еще один магазин уцененки (там много крупной бытовой техники)
16.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это редкий магазин уцененки, где найти можно не только мелкую бытовую технику. Здесь неплохой выбор и крупной. Но есть нюанс — практически все модели сняты с продажи, поэтому, во-первых, сложно сравнить цены с другими магазинами, а во-вторых, вариант не подойдет для тех, кто хочет купить актуальную и современную технику. В то же время здесь есть и новые товары с небольшими дефектами, а также позиции с витрин и презентаций. Рассказываем про магазин «Уценочка» около кольцевой.
Магазин, о котором мы расскажем сегодня, находится по адресу Машиностроителей, 29. Это чуть больше километра или пару остановок от конечной станции метро «Могилевская».
Еще перед входом в магазин стоит стенд с некоторыми товарами. Здесь выставлены фотоаппарат, видеорегистратор, эпилятор, телефон. Например, довольно популярную раньше модель фотоаппарата Sony продают за 849 рублей. Сейчас он уже снят с продажи, но в нескольких магазинах, где еще все-таки можно найти эту модель, она стоит больше тысячи рублей.
Заходим внутрь — это помещение стандартного для таких магазинов формата. Про все товары, что есть в продаже, рассказывают и в соцсетях. В инстаграме обещают, что цены в «Уценочке» на 30%-60% ниже, чем в интернете. В отличие от многих других магазинов с уцененкой, в этом есть немало позиций крупной бытовой техники. Еще из отличий — встречаются товары трейд-ин. Это значит, что их бывшие владельцы, покупая новую модель, внесли эту, чтобы стоимость покупки была ниже.
Для тех, кто хочет сравнить цены «Уценочки» с рыночными, придется делать это самостоятельно. На ценниках, как в некоторых других магазинах, их не указывают. Еще одна сложность в том, что многие товары, как и фотоаппарат, о котором рассказывали, уже сняты с производства. А найти стоимость старых моделей оказывается не всегда просто.
В магазине большой выбор стиральных машин. Есть Bosch, LG, Samsung, Electrolux. Снятые с производства модели LG можно купить за 680-890 рублей.
Продаются и сушильные машины. Из производителей есть даже Gorenje. Посудомойки в ассортименте как встраиваемые, так и отдельно стоящие. Например, посудомоечная машина Zugel продается за 799 рублей. Это витринный экземпляр — значит, ей никто не пользовался, она была выставлена в магазине на витрине. На маркетплейсах такая модель стоит почти 1 200 рублей.
Духовой шкаф с функцией СВЧ Samsung продается за 1 489 рублей. Модель не самая новая и найти ее в других интернет-магазинах тоже непросто, но в одном мы нашли почти на 300 рублей дороже.
Настольная индукционная плита Hyundai продается за 179 рублей, на маркетплейсе она стоит ровно в два раза дороже. Ровно за столько же продается и индукционная плита Olto. Ее стоимость на маркетплейсе — 440 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это редкий магазин уцененки, где найти можно не только мелкую бытовую технику. Здесь неплохой выбор и крупной. Но есть нюанс — практически все модели сняты с...
|
Архив (Новости Экономики)