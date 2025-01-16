|
Парк высоких технологий запускает свой акселератор
16.01.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стартовал набор проектов для участия в акселерационной программе Парка высоких технологий. Акселератор ПВТ — это 3-месячная программа для стартап-проектов ранних стадий с целью запуска бизнеса, включающая в себя лекции от экспертов, office hours с основателями компаний-резидентов ПВТ и питчинги проектов.
Формат акселератора предусматривает встречи 3 раза в неделю (понедельник, четверг и суббота) на протяжении 3 месяцев (с 3 февраля по 6 мая).
Фаундеры, прошедшие отбор в акселератор, могут:
Критерии, по которым будут отбираться проекты: динамика проекта, масштабируемый продукт и высокий рыночный потенциал.
Для того, чтобы принять участие в отборе необходимо подать заявку до 23 января 2025 года.
После отборочных дней вам сообщат, приняты ли вы в акселератор.
Преимущества акселератора:
Заполняйте заявку на
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартовал набор проектов для участия в акселерационной программе Парка высоких технологий. Акселератор ПВТ - это 3-месячная программа для стартап-проектов ранних...
|
Архив (Разное)