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Парк высоких технологий запускает свой акселератор

16.01.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Стартовал набор проектов для участия в акселерационной программе Парка высоких технологий. Акселератор ПВТ — это 3-месячная программа для стартап-проектов ранних стадий с целью запуска бизнеса, включающая в себя лекции от экспертов, office hours с основателями компаний-резидентов ПВТ и питчинги проектов.

Формат акселератора предусматривает встречи 3 раза в неделю (понедельник, четверг и суббота) на протяжении 3 месяцев (с 3 февраля по 6 мая).

Фаундеры, прошедшие отбор в акселератор, могут:

  • прокачать уже имеющийся продукт;
  • найти единомышленников себе в команду;
  • запустить первые продажи;
  • привлечь инвестиции;
  • изучить опыт основателей компаний-резидентов Парка.

Критерии, по которым будут отбираться проекты: динамика проекта, масштабируемый продукт и высокий рыночный потенциал.

Для того, чтобы принять участие в отборе необходимо подать заявку до 23 января 2025 года.

После отборочных дней вам сообщат, приняты ли вы в акселератор.

Преимущества акселератора:

  • Office hours с основателями компаний-резидентов ПВТ;
  • работа над стартап-проектом в коворкинге бизнес-инкубатора Парка высоких технологий;
  • менторство.

Заполняйте заявку на сайте акселератора до 23 января и развивайте свой стартап.

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Стартовал набор проектов для участия в акселерационной программе Парка высоких технологий. Акселератор ПВТ - это 3-месячная программа для стартап-проектов ранних...
 
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