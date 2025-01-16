Парк высоких технологий запускает свой акселератор

Источник материала: ProBusiness





Стартовал набор проектов для участия в акселерационной программе Парка высоких технологий. Акселератор ПВТ — это 3-месячная программа для стартап-проектов ранних стадий с целью запуска бизнеса, включающая в себя лекции от экспертов, office hours с основателями компаний-резидентов ПВТ и питчинги проектов.

Формат акселератора предусматривает встречи 3 раза в неделю (понедельник, четверг и суббота) на протяжении 3 месяцев (с 3 февраля по 6 мая).

Фаундеры, прошедшие отбор в акселератор, могут:

прокачать уже имеющийся продукт;

найти единомышленников себе в команду;

запустить первые продажи;

привлечь инвестиции;

изучить опыт основателей компаний-резидентов Парка.

Критерии, по которым будут отбираться проекты: динамика проекта, масштабируемый продукт и высокий рыночный потенциал.

Для того, чтобы принять участие в отборе необходимо подать заявку до 23 января 2025 года.

После отборочных дней вам сообщат, приняты ли вы в акселератор.

Преимущества акселератора:

Office hours с основателями компаний-резидентов ПВТ;

работа над стартап-проектом в коворкинге бизнес-инкубатора Парка высоких технологий;

менторство.