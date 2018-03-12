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В Москве нашли пропавшую более полугода назад девушку-инвалида из Бобруйска
13.03.2018 15:45 — Новости Общества | Tut.by
В начале 2018 года полиция Москвы нашла неизвестную девочку, на вид лет 13. Ее отправили в центр для несовершеннолетних. Спустя три месяца выяснилось, что девочка — 25-летняя девушка-инвалид из Бобруйска, которую ищут в Беларуси вот уже более полугода.
2 января на Волжском бульваре в Москве полиция обнаружила неизвестную, которая представилась Екатериной Иванчук. Подробную информацию о себе она не сообщила. Документов, удостоверяющих личность, при ней не оказалось. В полиции ее посчитали несовершеннолетней — на вид ей было лет 13.
«Несовершеннолетняя была отправлена в детскую клиническую больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. 11 января девочка была передана в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Алтуфьево“», —
13 марта в полиции Москвы
В настоящее время девушка находится на лечении в одной из больниц Москвы.
Напомним, София Полухина
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В начале 2018 года полиция Москвы нашла неизвестную девочку, на вид лет 13. Ее отправили в центр для несовершеннолетних. Позже выяснилось, что девочка - 25-летняя...
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