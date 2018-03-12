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В Москве нашли пропавшую более полугода назад девушку-инвалида из Бобруйска

13.03.2018 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале 2018 года полиция Москвы нашла неизвестную девочку, на вид лет 13. Ее отправили в центр для несовершеннолетних. Спустя три месяца выяснилось, что девочка — 25-летняя девушка-инвалид из Бобруйска, которую ищут в Беларуси вот уже более полугода.

Фотография из материалов розыска МВД по Москве

2 января на Волжском бульваре в Москве полиция обнаружила неизвестную, которая представилась Екатериной Иванчук. Подробную информацию о себе она не сообщила. Документов, удостоверяющих личность, при ней не оказалось. В полиции ее посчитали несовершеннолетней — на вид ей было лет 13.

«Несовершеннолетняя была отправлена в детскую клиническую больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. 11 января девочка была передана в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Алтуфьево“», — сообщала московская полиция и просила помочь с розыском.

13 марта в полиции Москвы рассказали, что личность девушки установлена. Ею оказалась 25-летняя София Полухина, инвалид II группы, которая была объявлена в Беларуси в розыск как пропавшая без вести.

В настоящее время девушка находится на лечении в одной из больниц Москвы.

Фото: ПСО «Ангел»

Напомним, София Полухина пропала 4 июля 2017 года — она ушла в неизвестном направлении из дома в Бобруйске. Известно, что 5 июля она купила билет на поезд Брест — Москва из Борисова в Смоленск. Затем ее следы затерялись.

 
Теги: Брест
 
 
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В начале 2018 года полиция Москвы нашла неизвестную девочку, на вид лет 13. Ее отправили в центр для несовершеннолетних. Позже выяснилось, что девочка - 25-летняя...

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