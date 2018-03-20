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"Много плакал и плохо кушал". Подробности дела избитого пьяной матерью трехмесячного малыша

21.03.2018 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время допросов 23-летняя жительница Быховского района, три дня избивавшая своего 3-месячного сына, призналась: била в воспитательных целях. Мол, много плакал и плохо кушал. Женщину задержали прямо во время планового медосмотра младенца: на его теле врачи обнаружили многочисленные травмы и ушибы. Подробности дела сообщает СТВ.

Мама сама привезла сына в областную детскую больницу на плановый медосмотр. Но прием у врача закончился экстренной госпитализацией трехмесячного мальчика. Медикам было очевидно — мальчика избивали: все тельце в синяках.

— Поступил ребенок, у которого были признаки того, что он получил травму. Были у него перелом правого плеча, множественные ушибы и подкожные гематомы тела и лица, — рассказал врач травматолог-ортопед Могилевской областной детской больницы Николай Шаптун.

Медики сообщили об избитом ребенке в милицию. Мать малыша задержали тут же — в больнице. Сейчас она под стражей. В отношении 23-летней жительницы Быховского района возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему в беспомощном состоянии. Назначен комплекс судебных экспертиз. Идет следствие.

— Установлено, что обвиняемая с 8 по 10 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, дома избивала своего 3-месячного сына, — ранее сообщила TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Состояние малыша сейчас медики называют удовлетворительным. Его матери же грозит серьезное наказание: лишение родительских прав и лишение свободы сроком до 10 лет.

Семья не состояла на учете ни в милиции, ни в органах опеки. Двоих детей женщина растила вместе с гражданским мужем: кроме грудничка-сына в семье есть и пятилетняя дочь.

 
 
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Мама сама привезла сына в областную детскую больницу на плановый медосмотр. Но прием у врача закончился экстренной госпитализацией трехмесячного мальчика....
 
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