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Суд в Борисове приговорил полковника, который не доложил о травме рядового, к двум годам колонии

25.07.2018 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Борисовского района вынес приговор полковнику Сергею Городинскому, который не рассмотрел сообщение о травме рядового, не зарегистрировал данную информацию и не доложил «выше». Военнослужащему назначили два года колонии в условиях общего режима, сообщает сайт Верховного суда. Кроме того, его оштрафовали на 8575 рублей в доход государства.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

До вынесения приговора Сергей Городинский был под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После оглашения его взяли под стражу в зале суда. Обвинение ему вынесено по ч. 1 ст. 455 УК — «Злоупотребление властью, сопряженное с насилием».

Осенью 2016 года Сергей Городинский был командиром 60-го отдельного полка связи Северо-западного оперативного командования. По версии обвинения, в ночь с 9 на 10 ноября 2016-го сержант и двое рядовых перевернули кровать, где спал рядовой М. Упав, солдат ударился об угол тумбочки, которую сослуживцы отодвинули, освободив ему место для падения. В итоге М. получил ушибленную травму головы, относящуюся к легким телесным повреждениям.

Разобравшись в ситуации, полковник не зарегистрировал информацию о ЧП и не доложил выше. В январе 2017 года о произошедшем стало известно сотрудникам контрразведки. Сержанта и двух военнослужащих осудили.

Свою вину Сергей Городинский полностью признал и раскаялся.

— Почему потом не сделали доклад? — во время заседания уточнил у полковника гособвинитель.

— Не могу сказать. Принял неправильное решение. Я применил дисциплинарное взыскание, думал, инцидент исчерпан, — ответил военнослужащий.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
 
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Суд приговор полковнику Сергею Городинскому, который не рассмотрел сообщение о травме рядового, не зарегистрировал данную информацию и не доложил "выше".
 
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