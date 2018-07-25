ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

26.07.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

Открытие Чемпионата мира проходило на аэродроме “Липки” под Минском. В мероприятии приняла участие и делегация Костюковичской РОС ДОСААФ во главе с председателем Николаем Прокопенко.

Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

Зрителям представили экипажи. Их насчитывалось более 30 из разных стран мира: Польши, Австрии, Германии, Великобритании, Китая, России и Украины. В состав национальной команды Беларуси вошли самые именитые спортсмены ДОСААФ.


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

 

Показательные выступления с участием пилотажной группы национальной сборной Беларуси на ЯК-55 Могилевского аэроклуба.


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

 

Была возможность увидеть образцы летательных аппаратов.


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

 

Участие в открытии ЧМ по вертолетному спорту принимал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

 

Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018


Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

Фоторепортаж Ольги Кривошеевой.  

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие Чемпионата мира проходило на аэродроме “Липки” под Минском. В мероприятии приняла участие и делегация Костюковичской РОС ДОСААФ во главе
 
Новости дня
Новости общества
 
Жители Новобелицы добились приостановки работы загрязнявшего атмосферу участка "Гомельобоев"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.07.2018
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика