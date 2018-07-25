Журналист “ГК” Ольга Кривошеева побывала на открытии Чемпионата мира по вертолетному спорту-2018

Открытие Чемпионата мира проходило на аэродроме “Липки” под Минском. В мероприятии приняла участие и делегация Костюковичской РОС ДОСААФ во главе с председателем Николаем Прокопенко.





























Зрителям представили экипажи. Их насчитывалось более 30 из разных стран мира: Польши, Австрии, Германии, Великобритании, Китая, России и Украины. В состав национальной команды Беларуси вошли самые именитые спортсмены ДОСААФ.































Показательные выступления с участием пилотажной группы национальной сборной Беларуси на ЯК-55 Могилевского аэроклуба.



















Была возможность увидеть образцы летательных аппаратов.





































Участие в открытии ЧМ по вертолетному спорту принимал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.



















Фоторепортаж Ольги Кривошеевой.