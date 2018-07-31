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Полесский драмтеатр откроет 13-й театральный сезон спектаклем «Черная панна Несвижа»

01.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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12 августа в Полесском драматическом театре состоится открытие 13-ого театрального сезона. Зрителей приглашают на мистическую легенду  «Черная панна Несвижа». Также в августе состоятся показы спектаклей  «Баба Шанель», «Скамейка», «Деревья умирают стоя», «Сказка о мертвой царевне». 

Полесский драмтеатр откроет 13-й театральный сезон спектаклем «Черная панна Несвижа»

 
 
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> 12 августа в Полесском драматическом театре состоится открытие 13-ого театрального сезона. Зрителей приглашают на мистическую легенду  «Черная панна...
 
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