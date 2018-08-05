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Команда санатория «Свитанок» успешно выступила на республиканском турслете

06.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Успешно выступила команда ДРОЦ «Свитанак» на  XIII республиканском туристическом слете коллективов сотрудников детских реабилитационно-оздоровительных центров страны.

Команда санатория «Свитанок» успешно выступила на республиканском турслете

Турслет проходил под лозунгом «Большая страна начинается с малой родины!». Девять туристических лагерей были разбиты на базе отдыха ОАО «Киселевцы» недалеко от Кобрина.

Надо отметить, что наша команда традиционно находится в лидерах. Это сотрудники «Свитанка» подтвердили в очередной раз. Четыре диплома второй степени были вручены команде по итогам конкурсов по технике горно-пешеходного туризма, технике водного туризма, визитки и в первенстве по волейболу. Высшую оценку судей получили организация бивака и туристическая песня. К слову, выступления на сцене воспитателя ДРОЦ «Свитанак» Олега Диковицкого всегда среди самых ожидаемых на турслетах. На этот раз он, как автор и исполнитель, представил на конкурс новую песню на белорусском языке «Сустракай», в которой призвал путешествовать и ценить красоту родной страны и малой родины. Хотелось бы отметить и блюдо из картошки, которое представила наша команда в кулинарном конкурсе. Оригинальные картофельные лапти пришлись по вкусу всем, кто их попробовал, а антураж создало творческое представление блюда, исполненное музыкальным руководителем Дианой Суховерхой, культорганизатором Николаем Головачем и воспитателем Светланой Ребковец.

Команда санатория «Свитанок» успешно выступила на республиканском турслете

Команда санатория «Свитанок» успешно выступила на республиканском турслете

Команда санатория «Свитанок» успешно выступила на республиканском турслете

Команда санатория «Свитанок» успешно выступила на республиканском турслете

По итогам всех состязаний команде ДРОЦ «Свитанак» было присуждено третье место. Весомый вклад в успешное выступление внесли все участники. Кроме уже упомянутых имен, в состав команды вошли заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вячеслав Богатко, воспитатели Михаил Колесникович, Андрей Жуковский, Людмила Жуковская, Наталья Климовец, инструкторы-методисты по спортивно-методической работе Сергей Мисюра (он же капитан команды) и Сергей Ребковец, буфетчица Алена Антоновская, водитель Василий Козел.

Свою команду поддерживала на турслете директор ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба. Для директоров был организован конкурс рыбалки. А приятным моментом церемонии награждения стало вручение символического туристического котелка руководителю центра, который в следующем году примет у себя туристический слет. Котелок получила Валентина Константиновна, и «Свитанак» готовится встречать коллег следующим летом.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

 
 
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