Команда санатория «Свитанок» успешно выступила на республиканском турслете

Успешно выступила команда ДРОЦ «Свитанак» на XIII республиканском туристическом слете коллективов сотрудников детских реабилитационно-оздоровительных центров страны.





Турслет проходил под лозунгом «Большая страна начинается с малой родины!». Девять туристических лагерей были разбиты на базе отдыха ОАО «Киселевцы» недалеко от Кобрина.

Надо отметить, что наша команда традиционно находится в лидерах. Это сотрудники «Свитанка» подтвердили в очередной раз. Четыре диплома второй степени были вручены команде по итогам конкурсов по технике горно-пешеходного туризма, технике водного туризма, визитки и в первенстве по волейболу. Высшую оценку судей получили организация бивака и туристическая песня. К слову, выступления на сцене воспитателя ДРОЦ «Свитанак» Олега Диковицкого всегда среди самых ожидаемых на турслетах. На этот раз он, как автор и исполнитель, представил на конкурс новую песню на белорусском языке «Сустракай», в которой призвал путешествовать и ценить красоту родной страны и малой родины. Хотелось бы отметить и блюдо из картошки, которое представила наша команда в кулинарном конкурсе. Оригинальные картофельные лапти пришлись по вкусу всем, кто их попробовал, а антураж создало творческое представление блюда, исполненное музыкальным руководителем Дианой Суховерхой, культорганизатором Николаем Головачем и воспитателем Светланой Ребковец.

















По итогам всех состязаний команде ДРОЦ «Свитанак» было присуждено третье место. Весомый вклад в успешное выступление внесли все участники. Кроме уже упомянутых имен, в состав команды вошли заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вячеслав Богатко, воспитатели Михаил Колесникович, Андрей Жуковский, Людмила Жуковская, Наталья Климовец, инструкторы-методисты по спортивно-методической работе Сергей Мисюра (он же капитан команды) и Сергей Ребковец, буфетчица Алена Антоновская, водитель Василий Козел.

Свою команду поддерживала на турслете директор ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба. Для директоров был организован конкурс рыбалки. А приятным моментом церемонии награждения стало вручение символического туристического котелка руководителю центра, который в следующем году примет у себя туристический слет. Котелок получила Валентина Константиновна, и «Свитанак» готовится встречать коллег следующим летом.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.