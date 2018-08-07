Скоро в школу. Что почем на школьном базаре в Гродно и где можно купить все необходимое в регионе

Школьный базар в Гродно работает уже неделю на новом месте — на автостоянке около гипермаркета «Алми». Здесь можно купить все для школы. Правда, за обувью придется ехать в другое место — ее здесь совсем мало. Что и почем продают на ярмарке, узнавал TUT.BY.





В знойный день среди прилавков покупателей немного. Продавцы говорят, что еще не все знают о том, что школьный базар в этом году поменял свое традиционное место — раньше сезонная ярмарка располагалась на Советской площади.

— Там все-таки было больше покупателей. А здесь их меньше, но, может быть, перед самым началом учебного года ситуация изменится, — говорят предприниматели.

На школьной ярмарке, как и раньше, можно приобрести канцтовары, ранцы, пеналы, одежду для школьников. А вот обуви мало. Выбрать можно только из изделий обувной фабрики «Неман» и Лидской обувной фабрики. Зато много сандалий для детей помладше. Наверняка, они будут пользоваться спросом среди родителей дошкольников, который идут в детский сад.





Зато есть большой павильон с разными бантиками и яркими заколочками для школьниц.

На гродненской школьной ярмарке торгуют как предприниматели, так и государственные предприятия. Купить здесь можно изделия, как белорусского легпрома, так и привозной товар.

И если школьная форма практически вся темных цветов, то рюкзаки, например балуют яркими красками. Цены от 25 до 120 рублей. Есть рюкзаки с обьемными картинками. Такие ранцы, конечно, подороже и пользуются неизменной популярностью у подрастающего поколения. Есть портфели попроще китайского производства, есть фирменные и подороже. Короче, на любой вкус и кошелек.





Портфелей на школьной ярмарке много. Они есть ни в одном торговом павильоне, цены в принципе одинаковые. В одной из палаток можно даже найти на распродаже — по 20 рублей.

Стоимость школьной формы тоже разная. Например, костюмы для мальчика можно купить по цене от 70 до 120 рублей, брюки — 30−50 рублей. Одеть девочку тоже можно примерно за те же деньги. Сарафаны есть по 35 рублей, блузки по 25−40 рублей, Юбки 35−45 рублей.

Мальчуковые рубашки по 22−30 рублей. Мужские туфли — в пределах 90 рублей. Девичьи подороже — 110 рублей.

Пеналы — 5−14 рублей, общие тетради — 1−3 рубля. Папки для тетрадей — 5−19 рублей.





Кстати, в МАРТ рассказали о стоимости всего необходимого для школьников в этом году. Например, школьников младших классов (с первого по четвертый) можно одеть от 145 до 750 рублей. На детей постарше придется выделить сумму побольше — от 21









Школьная ярмарка будет действовать не только в Гродно. Специализированные площадки, где продают товары для школьников работают в 7 районах области. Например, в Лиде ярмарка работает около Дома торговли. До 9 сентября все необходимое для школьников можно будет купить и в Слониме. Базары здесь будут проходить на улицах Советской, Красноармейской и на площади Ленина.





Также будет организована выездная торговля по субботам и воскресеньям с 10 до 15.00 в агрогородке Селявичи (11, 12 августа), а агрогородке Жировичи (18, 19 августа) и в агрогородке Деревная (26, 29 августа). В Зельве школьный базар прохоит на площади около рынка.