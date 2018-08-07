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Близкие задержанных журналистов TUT.BY и БелаПАН передали посылки на Окрестина. Видео и фото
08.08.2018 19:25 — Новости Общества | Tut.by
Родные и близкие задержанных журналистов TUT.BY и БелаПАН 8 августа смогли передать посылки с необходимыми вещами в ИВС на Окрестина. Сотрудники учреждения не приняли для передачи мясные изделия, сигареты, а также письма от близких.
Напомним, 7 августа
В СК заявили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. У Золотовой и Калтыгиной — несовершеннолетние дети.
8 августа утром сообщалось про обыск и задержание журналистов Павла Быковского и Алексея Жукова (ранее работал в газете «Белорусы и рынок», возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство»). Также СМИ писали о
Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже
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Родные и близкие задержанных журналистов TUT.BY и БелаПАН 8 августа смогли передать посылки с необходимыми вещами в ИВС на Окрестина.
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