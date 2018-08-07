Близкие задержанных журналистов TUT.BY и БелаПАН передали посылки на Окрестина. Видео и фото

Родные и близкие задержанных журналистов TUT.BY и БелаПАН 8 августа смогли передать посылки с необходимыми вещами в ИВС на Окрестина. Сотрудники учреждения не приняли для передачи мясные изделия, сигареты, а также письма от близких.





Напомним, 7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН.

В СК заявили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. У Золотовой и Калтыгиной — несовершеннолетние дети.















Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY









8 августа утром сообщалось про обыск и задержание журналистов Павла Быковского и Алексея Жукова (ранее работал в газете «Белорусы и рынок», возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство»). Также СМИ писали о задержании трех журналистов и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого. Позже СК подтвердил эту информацию.

Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступили Совет Европы , «Репортеры без границ» .











