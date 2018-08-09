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Следователи Полоцка выясняют обстоятельства смерти женщины от полученных тяжких телесных повреждений

09.08.2018 20:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений своей сожительнице, повлекших ее смерть.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, в июне 2018 года 58-летний житель Полоцка в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей. Женщина не пускала его домой, поэтому он разбил окно, проник в дом и избил ее.

Спустя несколько дней, 22 июня, 67-летняя женщина с телесными повреждениями была обнаружена дома и доставлена в больницу.

Мужчину задержали и предъявили обвинение по ч.1 ст.147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Мерой пресечения избрано заключение под стражу.

7 августа женщина скончалась в больнице, в связи с чем действия обвиняемого следствием переквалифицированы на часть 3 статьи 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

При осмотре места происшествия следователи и эксперты изъяли одежду, термос со следами вещества бурого цвета, похожего на кровь, и другие вещественные доказательства. Назначены экспертные исследования.

Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжких...
 
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