О талонах через интернет, электронных картах и специалистах рассказывает главврач УЗ «Осиповичская ЦРБ» Павел Шатило

Здравоохранение — одна из самых значимых областей социальной сферы. Поэтому все связанные с медицинским обслуживанием события вызывают повышенный интерес у жителей города и района. О проблемах и достижениях УЗ «Осиповичская ЦРБ» — беседа с главврачом Павлом Шатило.

— По какому направлению сегодня идет здравоохранение в районе?

— Основное внимание уделяется раннему выявлению заболеваний и их профилактике. Поэтому в медучреждениях района широко реализуются мероприятия диспансеризации и скрининговые программы. Последние направлены на раннее обнаружение рака простаты, молочной железы, толстого кишечника, шейки матки. В скором времени появится возможность для проведения скрининга рака легких, будет установлен маммограф, для которого уже готовится отдельный кабинет. В 2018 году приобретено новое оборудование — гематологический анализатор для выполнения общего анализа крови.

— А как обстоят дела с кадрами?

— Нам не хватает таких узких специалистов, как гинеколог, невролог, эндокринолог. В текущем году пришло восемь молодых врачей по специальностям врач общей практики, невролог, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, врач лабораторной диагностики. Так что кадровая проблема стала менее острой.

— Можно ли выделить заболевания, которыми чаще всего страдают осиповчане?

— Как и во всей стране, самым распространенным недугом являются болезни системы кровообращения, в том числе артериальная гипертензия. Не сдает своих позиций и онкология. В год выявляется около 200 новых случаев, и примерно 20 процентов из этого числа обнаруживается на поздней стадии. Наибольший процент онкологии составляет гинекологическая сфера, рак легких и желудочно-кишечного тракта. По этим вопросам проводится и значительная просветительская работа. Постоянно организуются встречи с коллективами предприятий, учащимися школ, распространяется печатная продукция, оформляются тематические стенды. Но, к сожалению, мало кто относится к представленной там информации серьезно.

— Больной для земляков вопрос — работа регистратуры и выдача талонов, в том числе и через сайт talon.by.

— Число талонов зависит от количества врачей и времени их работы, а из-за дефицита узких специалистов мы не можем выделить столько талонов, сколько требуется для удобства пациентов. Один доктор за смену может принять ограниченное количество людей. Прибавьте к этому еще 50 процентов тех, кто идет по живой очереди. Но с приходом выпускников ВУЗов ситуация обязательно улучшится. Что касается talon.by, то для размещения на этом ресурсе выделяется 5 процентов талонов. Если на сайте указано, что талонов к врачу нет, то это не означает, что их нет вообще, просто закончился установленный лимит. Чтобы уточнить наличие свободного времени для приема, достаточно позвонить в регистратуру. В будущем планируем перераспределить талоны на сайте: дать большую их часть на те участки, где проживает молодежь, которая готова активно пользоваться этой услугой. Кроме того, стараемся оптимизировать работу медкомиссии. Для этого нужно организовать отдельную очередь. Чтобы улучшить работу регистратуры, повысить трудовую дисциплину, установлено видеонаблюдение, а вскоре обычные телефоны заменят аппараты с функцией аудиозаписи. В связи с этим также хочется напомнить: если вам нагрубили, не подняли трубку или не дали необходимой информации, то сразу нужно идти к заведующему поликлиникой, а не занимать выжидающую позицию.







— Ведется ли в ЦРБ оцифровка рецептов и медкарт?

— В этом плане мы не отстаем от всех остальных медицинских учреждений республики. Сейчас ведем особенно активную работу по внедрению электронной медицинской карты пациента. На сегодня их уже выдано 400.

Электронная медицинская карта от привычной бумажной по содержанию ничем не отличается. В ней указаны данные пациента, результаты диагностических исследований, анализов, эпикриз, информация о диспансеризации и больничных. В общем, карта представляет собой архив сведений об изменении в здоровье пациента. При этом все карты размещены в локальной сети, и врачи различных специальностей имеют к ним доступ. Это не только упрощает работу регистратуры, но и облегчает лечебный процесс: например, врачу важно знать, на какие лекарства у пациента аллергия, проходил ли он УЗИ. Что касается электронных рецептов, то выдача пластиковых карт со штрих-кодом, в котором зашифрованы фамилия, имя, отчество пациента, другие персональные данные и информация о выписанных лекарствах, начата в текущем году. Таких рецептов выдано уже 970, в основном на льготные лекарственные препараты.

— Когда руководство ЦРБ встречается с работниками предприятий города и района, какие вопросы задаются чаще всего?

— Как правило, наибольший интерес вызывают детали прохождения рабочей медкомиссии, подробности программ диспансеризации и ранней диагностики.

Анна САБЕЛО.