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Участники благотворительного марафона «Соединяя столицы» посетили Борисов

06.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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– Наш город посетили легкоатлеты, бегущие многодневный марафон в поддержку фонда «Синдром любви». Приятно, что борисовские спортсмены поддержали инициативу и также приняли участие в забеге. На въезде в Борисов мы встретили гостей хлебом - солью и все вместе пробежали около 10 км по городу до площадки у Дворца культуры, – рассказал Алексей Сытов, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Борисовского райисполкома.

Окончательно финишируют участники проекта на масштабном для всей Беларуси Минском полумарафоне, где к ним присоединятся тысячи любителей бега из нашей страны и гости города Минска. Таким образом, каждый сможет пробежать выбранную дистанцию вместе с участниками проекта и стать частью большой беговой команды «Соединяя столицы».

 
Теги: Минск
 
 
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Благотворительный пробег «Соединяя столицы», организованный двумя москвичами, собрал борисовских любителей ЗОЖ – вместе бегуны преодолели дистанцию в 10...
 
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