Участники благотворительного марафона «Соединяя столицы» посетили Борисов

– Наш город посетили легкоатлеты, бегущие многодневный марафон в поддержку фонда «Синдром любви». Приятно, что борисовские спортсмены поддержали инициативу и также приняли участие в забеге. На въезде в Борисов мы встретили гостей хлебом - солью и все вместе пробежали около 10 км по городу до площадки у Дворца культуры, – рассказал Алексей Сытов, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Борисовского райисполкома.

Окончательно финишируют участники проекта на масштабном для всей Беларуси Минском полумарафоне, где к ним присоединятся тысячи любителей бега из нашей страны и гости города Минска. Таким образом, каждый сможет пробежать выбранную дистанцию вместе с участниками проекта и стать частью большой беговой команды «Соединяя столицы».