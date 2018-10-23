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Падение зарплат и повышение пенсий, скандал в кино, дно "Динамо" и ЧП в метро Рима - все за вчера

24.10.2018 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Наш мир никогда не будет прежним — пакеты в минских «Еврооптах» стали платными! Ошарашенные минчане аж стали в 10-балльных автомобильных пробках после таких новостей! Ах, нет, это же дождь был — а к дождю в октябре (снегу в декабре и солнцу в июле) столичные водители не привыкли.


ВАЖНОЕ

Вчера премьер-министр устроил совещание из-за падающих зарплат белорусов — в прошлом месяце мы потеряли аж 24 рубля и до заветной тысячи снова далеко. Что случилось и что будем делать дальше — расскажем здесь, а пока смотрите, сколько людей в нашей стране получает более 2 тысяч рублей, а зарплата скольких не дотягивает и до 300. Зато с 1 ноября в стране повышают пенсии. На сколько — есть вот здесь.

Стало известно, что с 1 июля 2019 года в стране запустят систему мгновенных платежей. Что это такое и зачем нам это нужно — разбирались здесь.

Силовики задержали мэра Жодино, подозревают в коррупции. Больше пока ничего не понятно.

Узнали у министра транспорта, почему в Беларуси такие медленные пассажирские поезда. Оказывается, проблема в путях и грузоперевозках: на конкретных участках мешает либо что-то одно, либо и то, и другое. Ну, а здесь расскажем, что мешает лоукостам прийти в наши аэропорты (а как было бы хорошо для страны, которая вошла в десятку стран для путешествий в 2019 году!).


Помните, мы не раз писали о том, как израильские власти не пускают белорусов в страну, разворачивая их прямо в аэропорту? За неполный 2018-й год Израиль отказал во въезде 404 гражданам Беларуси. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Почему количество отказов увеличивается и что нужно предпринять, чтобы на сто процентов быть уверенным: пограничники впустят в страну, нам (и вам) поясняет депутат израильского парламента.

В белорусском кино — скандал. Вчера во время пресс-конференции «Лiстапада» стало известно, что с этого года дирекция кинофестиваля не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса. Окончательное решение остается за комиссией, во главе которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига. В ответ на это сегодня некоторые режиссеры сообщили, что снимают свои фильмы с участия в конкурсе. Объясняем, что происходит.

В Москве вчера советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным. О чем говорили — расскажем здесь.

А в Украине — новая вспышка кори в Украине. Нам кажется, вы должны прочесть эту заметку, если собираетесь туда.

ПОПУЛЯРНОЕ

Смотрите, у нас новый проект — «Люди на границе». Мы побываем в пяти белорусских деревнях, которые граничат с нашими странами-соседями, и расскажем вам о простых людях, которые там живут. Вот вам первое видео — о деревне Александровка без магазина, почты и клуба, попасть в которую можно только через одноименный пограничный пункт на границе с Украиной. Здесь живет 37 человек — и мы спросили, какое телевидение они смотрят и кем они себя считают: украинцами или белорусами.

Очень странная история приключилась с минчанкой Еленой: она взяла выписку из медкарты для новой работы, а там — «пьяный вызов» скорой. Мол, женщине вызывали бригаду из-за «пагубного употребления алкоголя», да еще и в Московское РУВД! «Со мной такого никогда не было, как доказать, что это была не я?.. Как теперь нести на новую работу справку с такой отметкой?» Что делать — разбирались здесь.

Гродно судят экс-главврача областной больницы: скрыл взрыв в оперблоке, где погибли двое рабочих">Вот здесь — еще одна странная история. В Гродно вчера начали слушать дело экс-главврача областной больницы: тот скрыл взрыв в оперблоке, где погибли двое рабочих. Пока в процессе не рассматривали, что он распорядился сделать с пострадавшими мужчинами, где и как они все же умерли. Дичь, конечно, какая-то. Ах, да, там еще и в коррупционных преступлениях его обвиняют. Будем следить.

Вы когда-нибудь видели, как «дышит» земля? Оказывается, такое возможно, и выглядит очень впечатляюще — вот только дыхание как таковое ни при чем.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы следите за расследованием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, то вот здесь есть некоторые подробности от Эрдогана.

Смотрите, как круто! Белорусская компания готовит «революцию в мировом сельском хозяйстве» — она оцифровала тысячи гектаров полей Европы и США. По словам разработчиков, никто в мире такого еще не делал. Agriculture is the new sexy, уверены ребята (ну, а мы просто ими восхищены).

Помните же нашу боль за хоккей? Минское «Динамо» проиграло девять матчей подряд в КХЛ. Последний раз такое было 10 лет назад — в самом первом сезоне команды в лиге. «Зубры» провалились на последнее место в Западной конференции — и мы вот тут прикинули, как главный клуб столицы докатился до самого дна и что команду ждет в будущем.

Вы знаете, что вчера произошло в метро Рима? В город приехали фанаты московского ЦСКА болеть за своих в матче с «Ромой» — и немножко попрыгали на эскалаторе. В итоге тот сломался, давка — пострадали 30 человек, семь тяжелых, одному ампутируют ногу. ЦСКА, кстати, проиграл.

Посмотрите, какая красота! Пятеро белорусов взошли на Эльбрус — и поделились с нами атмосферными фотографиями с вершины. Некоторые из них еще и сыроеды, и именно это, говорят, позволяет им вести здоровый, активный образ жизни, не болеть и регулярно тренироваться. Уверены, ребята и не курят — а то, говорят, эта вредная привычка приводит к слабоумию. И вы не курите.

Все новости вторника, 23 октября


Кстати. Присмотритесь внимательно — это не вы? Фотограф ищет героев своей обалденной фотографии, которую он сделал в национальном парке Йосемити в США. Если вы — пишите, а мы попробуем договориться, чтобы, помимо шикарной фото от американского Мэттью, вам досталась на целый сезон и бесплатно еще и крутая яхта от брестского Дмитрия. И тогда ка-а-а-а-ак заживете! Будете попивать кофе на палубе, оставляя королевские чаевые в портах, куда будете пришвартовываться. Ну, а пока — на работу, и хорошего нам всем дня.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Доброе утро! Наш мир никогда не будет прежним - пакеты в минских "Еврооптах" стали платными! Ошарашенные минчане аж стали в 10-балльных автомобильных пробках после...
 
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