Вчера премьер-министр устроил совещание из-за падающих зарплат белорусов — в прошлом месяце мы потеряли аж 24 рубля и до заветной тысячи снова далеко. Что случилось и что будем делать дальше — расскажем здесь, а пока смотрите, сколько людей в нашей стране получает более 2 тысяч рублей, а зарплата скольких не дотягивает и до 300. Зато с 1 ноября в стране повышают пенсии. На сколько — есть вот здесь.
Стало известно, что с 1 июля 2019 года в стране запустят систему мгновенных платежей. Что это такое и зачем нам это нужно — разбирались здесь.
В белорусском кино — скандал. Вчера во время пресс-конференции «Лiстапада» стало известно, что с этого года дирекция кинофестиваля не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса. Окончательное решение остается за комиссией, во главе которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига. В ответ на это сегодня некоторые режиссеры сообщили, что снимают свои фильмы с участия в конкурсе. Объясняем, что происходит.
В Москве вчера советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным. О чем говорили — расскажем здесь.
А в Украине — новая вспышка кори в Украине. Нам кажется, вы должны прочесть эту заметку, если собираетесь туда.
ПОПУЛЯРНОЕ
Смотрите, у нас новый проект — «Люди на границе». Мы побываем в пяти белорусских деревнях, которые граничат с нашими странами-соседями, и расскажем вам о простых людях, которые там живут. Вот вам первое видео — о деревне Александровка без магазина, почты и клуба, попасть в которую можно только через одноименный пограничный пункт на границе с Украиной. Здесь живет 37 человек — и мы спросили, какое телевидение они смотрят и кем они себя считают: украинцами или белорусами.
Очень странная история приключилась с минчанкой Еленой: она взяла выписку из медкарты для новой работы, а там — «пьяный вызов» скорой. Мол, женщине вызывали бригаду из-за «пагубного употребления алкоголя», да еще и в Московское РУВД! «Со мной такого никогда не было, как доказать, что это была не я?.. Как теперь нести на новую работу справку с такой отметкой?» Что делать — разбирались здесь.
Гродно судят экс-главврача областной больницы: скрыл взрыв в оперблоке, где погибли двое рабочих">Вот здесь — еще одна странная история. В Гродно вчера начали слушать дело экс-главврача областной больницы: тот скрыл взрыв в оперблоке, где погибли двое рабочих. Пока в процессе не рассматривали, что он распорядился сделать с пострадавшими мужчинами, где и как они все же умерли. Дичь, конечно, какая-то. Ах, да, там еще и в коррупционных преступлениях его обвиняют. Будем следить.
Вы когда-нибудь видели, как «дышит» земля? Оказывается, такое возможно, и выглядит очень впечатляюще — вот только дыхание как таковое ни при чем.
Смотрите, как круто! Белорусская компания готовит «революцию в мировом сельском хозяйстве» — она оцифровала тысячи гектаров полей Европы и США. По словам разработчиков, никто в мире такого еще не делал. Agriculture is the new sexy, уверены ребята (ну, а мы просто ими восхищены).
Вы знаете, что вчера произошло в метро Рима? В город приехали фанаты московского ЦСКА болеть за своих в матче с «Ромой» — и немножко попрыгали на эскалаторе. В итоге тот сломался, давка — пострадали 30 человек, семь тяжелых, одному ампутируют ногу. ЦСКА, кстати, проиграл.
Посмотрите, какая красота! Пятеро белорусов взошли на Эльбрус — и поделились с нами атмосферными фотографиями с вершины. Некоторые из них еще и сыроеды, и именно это, говорят, позволяет им вести здоровый, активный образ жизни, не болеть и регулярно тренироваться. Уверены, ребята и не курят — а то, говорят, эта вредная привычка приводит к слабоумию. И вы не курите.