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Новогоднее настроение уже в Гродно! Несмотря на то, что на календаре еще осень, в Гродно уже начинают установку зеленых красавиц.
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В Гродно уже начали устанавливать новогоднюю елку (+видео)
19.11.2018 — Новости Общества | Полымя
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Новогоднее настроение уже в Гродно! Несмотря на то, что на календаре еще осень, в Гродно уже начинают установку зеленых красавиц.
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