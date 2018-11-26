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Госпогранкомитет: в Минск из Киева вернули почти 50 россиян, которые летели "Белавиа"
27.11.2018 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Почти пятьдесят граждан России, летевших в Киев через Минск, вернули в белорусскую столицу из-за того, что их не пропустили украинские пограничники. Информацию TUT.BY подтвердил Госпогранкомитет Беларуси.
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В Государственном пограничном комитете Беларуси в разговоре с TUT.BY подтверждают информацию о возврате некоторых россиян.
— Начиная со вчерашнего дня почти пятьдесят человек вернули в Минск. Это коснулось четырех рейсов «Белавиа»: трех вчера и еще одного сегодня. Самая многочисленная группа возвращенных была сегодня. Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня — 35, — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Представитель Госпогранкомитета отмечает, что ко всем этим россиянам у белорусских пограничников на вылете не возникло вопросов.
— Мы их оформили установленным порядком, они убыли рейсами в Украину, затем вернулись обратно из-за непропуска сопредельной страной. Причина непропуска не называется. Информации от государственной пограничной службы Украины по изменению порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе Российской Федерации, не поступало, — сообщил Антон Бычковский.
Отметим, что используют минский аэропорт как транзитный для полетов в Украину в том числе пассажиры украинской авиакомпании «МАУ». По информации Госпогранкомитета Беларуси, с этими рейсами граждан Российской Федерации в Минск не возвращали.
Россия и Украина прекратили
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Почти пятьдесят граждан России, летевших в Киев через Минск, вернули в белорусскую столицу из-за того, что их не пропустили украинские пограничники. Информацию TUT.BY...
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