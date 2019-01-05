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Где и во сколько в Минске и Минском районе будут проходить богослужения на Рождество
05.01.2019 22:34 — Новости Общества | Tut.by
Где и во сколько в Минске и Минском районе пройдут богослужения на Рождество, сообщает информационный портал
Свято-Духов кафедральный собор
Минск, улица Кирилла и Мефодия, 3
6 января
6.30 — Исповедь
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
16.30 — Исповедь
17.30 — Всенощное бдение
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 — Исповедь
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.30 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
Петропавловский собор
Минск, улица Раковская, 4
6 января
6.30 — Часы 3-й, 6-й
6.30 — Исповедь
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
17.30 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
7 января
00.00 — Исповедь
00.00 — Часы 3-й, 6-й
0.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
18.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Храм в честь Минской иконы Божией Матери (приход великомученика Георгия Победоносца)
Минск, улица Голодеда 53/1
6 января
6.15 — Исповедь
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.30 — Молебен
8.45 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 — 9-й час и Великая вечерня праздника Рождества
21.30 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен
18.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Приход храма равноапостольной Марии Магдалины
Минск, улица Киселева, 42
6 января
6.30 — Исповедь
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 — Исповедь
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
16.00 — Великая вечерня
Храм Воскресения Христова
Минск, улица Гамарника, 29А
6 января
6.30 — Исповедь
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
21.50 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 — Великая вечерня
Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского)
Минск, улица Космонавтов, 24
6 января
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Всенощное бдение
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен. Лития
18.00 — Великая вечерня с акафистом Рождества Христова
Храм великомученика и целителя Пантелеимона
Минск, проспект Независимости, 191 в/ч 3214 «Спецназ»
6 января
8.00 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
20.00 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
12.00 — Праздничный молебен и поздравление военных гарнизона «Уручье»
16.00 — Великая вечерня
Приход храма апостола Андрея Первозванного
Минск, улица Малинина, 19
6 января
6.30 — Исповедь
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
17.45 — Всенощное бдение
18.00 — Исповедь
23.00 — Исповедь
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
17.45 — Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
Минск, Партизанский проспект, 147
6 января
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Час 9-й и Великая вечерня праздника Рождества
11.00 — Исповедь
17.00 — Всенощное бдение
7 января
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен
Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской Православной Церкви)
Минск, улица Зыбицкая, 27
6 января
8.20 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.10 — Великая вечерня праздника Рождества
17.50 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
23.30 — Исповедь
23.45 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (на белорусском языке)
15.00 — Великая вечерня
Приход храма Святителя Николая Чудотворца
Минск, улица Ельницкая, 28а
6 января
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
21.00 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи
Минск, улица Стахановская, 32
6 января
6.30 — Исповедь
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.30 — Исповедь
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Час 9-й и Великая вечерня праздника Рождества
21.00 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход в честь праведного Иоанна Кронштадского)
Минск, улица Саперов, 5
6 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
7 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Минск, проспект Победителей, 82
6 января
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.15 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества Христова
17.45 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение (1-е)
22.45 — Исповедь
23.00 — Всенощное бдение (2-е)
7 января
1.00 — Часы 3-й, 6-й
1.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 — Часы 3-й, 6-й
6.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя в нижнем храме)
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя в верхнем храме)
16.00 — Великая вечерня
Храм святителя Николая Японского
Минск, улица Лидская, 7
6 января
6.00 — Акафист свт. Николаю Японскому
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (народное пение)
8.30 — Исповедь
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
16.00 — Великая вечерня праздника Рождества
23.00 — Всенощное бдение
23.00 — Исповедь
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 — Исповедь
10.00 — Часы 3-й, 6-й
10.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 — Великая вечерня
Приход храма Архангела Михаила
Минск, улица Янковского, 2
6 января
6.30 — Исповедь
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.30 — Великая вечерня праздника Рождества
9.00 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
22.30 — Исповедь
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
10.30 — Молебен
18.00 — Великая вечерня
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
Минск, улица Притыцкого, 65
6 января
6.30 — Исповедь
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.30 — Исповедь (на 2-м этаже учебного корпуса)
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (на 2-м этаже учебного корпуса)
9.00 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
18.15 — Исповедь
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная).
8.30 — Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя, в Евфросиниевском храме)
18.00 — Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
Храм равноапостольного князя Владимира
Минск, улица 1-я Поселковая, 47
6 января
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Всенощное бдение
19.00 — Исповедь
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 — Обедница. Молебен. Лития
18.00 — Великая вечерня
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
Минск, улица Карастояновой, 14
6 января
6.50 — Исповедь
7.00 — Часы 3-й, 6-й
7.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.50 — Исповедь
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
17.45 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 — Великая вечерня
Приход храма благоверного князя Александра Невского
Минск, улица Козлова, 11
6 января
6.40 — Исповедь
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.40 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества Христова
18.00 — Всенощное бдение
20.30 — Исповедь
7 января
0.00 — Часы 3-й, 6-й
0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 — Великая вечерня
Приход храма Собора Белорусских Святых
Минск, улица Руссиянова, 9
6 января
9.30 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
22.00 — Всенощное бдение
23.45 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма в честь мученицы Татианы
Минск, улица Руссиянова, 50
6 января
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 — Великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Всенощное бдение
17.00 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм преподобномученика Афанасия Брестского
Минск, улица Рогачевская, 8А
6 января
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.00 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
22.00 — Исповедь
17.00 — Всенощное бдение
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен
17.00 — Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Приход храма Живоначальной Троицы
Минск, улица Севастопольская, 100
6 января
6.30 — Исповедь
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.00 — Исповедь
9.10 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
17.50 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
22.30 — Исповедь
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.00 — Исповедь
9.10 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 — Великая вечерня
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых)
Минск, улица Калиновского, 121
6 января
7.30 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
8.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение
7 января
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия)
Минск, улица Франциска Скорины, 11
6 января
6.30 — Исповедь
7.00 — Часы 3-й, 6-й
7.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Исповедь
17.00 — Всенощное бдение
7 января
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм-памятнник в честь Всех святых
Минск, улица Калиновского, 121
6 января
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
17.00 — Всенощное бдение
23.30 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
Минск, улица Менделеева, 2
6 января
8.30 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Исповедь
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.45 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Всенощное бдение
18.00 — Исповедь
23.00 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 — Молебен с акафистом Рождества Христова
17.00 — Великая вечерня
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица»
Минск, улица Грушевская, 50
6 января
9.30 — Часы 3-й, 6-й, Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при онкологическом диспансере, пр-т. Независимости, 64)
21.00 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого
11.00 — Благодарственный молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь Её иконы «Всецарица»
Храм преподобного Сергия Радонежского
Минск, улица Каролинская, 7
6 января
6.10 — Часы 3-й, 6-й
6.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
21.00 — Всенощное бдение
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 — Часы 3-й, 6-й
8.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы)
Минск, улица Карпова, 1
6 января
9.15 — Часы 3-й, 6-й
9.45 — 10.45 — Исповедь
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.45 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
23.00 — 00.00 — Исповедь
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
00.30 — 1.10 — Исповедь
11.00 — Молебен
Приход храма Преображения Господня
Минск, проспект газеты «Правда», 31
6 января
7.00 — Исповедь
7.00 — Часы 3-й, 6-й
7.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
18.00 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 — Великая вечерня
Приход храма священномученика Владимира Хираско
Минск, улица Матусевича, 33
6 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
21.00 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
8.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 — Молебен с акафистом Рождеству Христову
Приход храма равноапостольной княгини Ольги
Минск, проспект Партизанский, 17
6 января
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.40 — 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
19.30 — Исповедь
23.30 — Исповедь
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
9.40 — Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных
Приход храма Богоявления
Минск, улица Чижевских, 4
6 января
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
00.00 — Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 — Исповедь
Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла
Минск, проспект Независимости, 26
6 января
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Великая вечерня праздника Рождества
21.00 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма иконы Божией Матери «Донская»
Минск, улица Лесопарковая
6 января
16.00 — Всенощное бдение
16.00 — Исповедь
7 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма праведной Софии Слуцкой
Минск, улица Казинца, 108
6 января
6.30 — Исповедь
6.30 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — 9-й час и Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
20.30 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Свято-Елисаветинский монастырь
Минск, улица Выготского, 6
6 января
6.50 — Полунощница (Елисаветинский храм)
7.40 — Часы 3-й, 6-й
7.40 — Исповедь
8.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества Христова
17.30 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение (Державный храм)
7 января
0.00 — Исповедь (Державный храм)
0.40 — Часы 3-й, 6-й
1.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Елисаветинский храм)
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)
Приход храма святителя Николая Чудотворца
поселок Сокол, ул. Барамзиной, 20
6 января
7.30 — Исповедь
7.40 — Часы 3-й, 6-й
8.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
16.45 — Великая вечерня и всенощное бдение (великое повечерие, лития, утреня) праздника Рождества
19.30 — Исповедь
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7.40 — Часы 3-й, 6-й
8.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (нижний храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна)
16.45 — Час 9-й. Великая вечерня. Утреня. Час 1-й
Приход храма Рождества Христова
Минский р-н, деревня Большое Стиклево
6 января
7.45 — Часы 3-й, 6-й
7.45 — Исповедь
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Час 9-й, великая вечерня праздника Рождества
20.45 — Исповедь
21.00 — Всенощное бдение
23.00 — Часы 3-й, 6-й
23.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7 января
7.00 — Исповедь
7.00 — Часы 3-й, 6-й
7.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона
г. п. Мачулищи, улица Пантелеимоновская, 1
6 января
8.20 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.40 — Час 9-й и Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
7 января
8.20 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен
Храм святителя Димитрия Ростовского
поселок Михановичи, улица Школьная, д. 10
6 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
18.00 — Всенощное бдение
7 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Святого Духа
поселок Самохваловичи, улица Калинина, 7
6 января
8.00 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 — Великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Всенощное бдение
7 января
00.00 — Исповедь
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
Приход храма Архистратига Михаила
деревня Новый Двор, улица Центральная, 5
6 января
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.00 — Великая вечерня праздника Рождества
22.00 — Исповедь
23.00 — Всенощное бдение
7 января
1.00 — Часы 1-й, 3-й, 6-й
1.40 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы
деревня Прилуки, улица Больничная, д. 8
6 января
8.25 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
18.00 — Всенощное бдение
20.00 — Исповедь
7 января
8.25 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Успения Пресвятой Богородицы
деревня Крупица, улица Слуцкая, д. 2
6 января
9.00 — Исповедь
9.10 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.00 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
20.00 — Исповедь
7 января
9.00 — Исповедь
9.10 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Николая Чудотворца
поселок Привольный, улица Тепличная, 18
6 января
16.00 — Всенощное бдение
16.00 — Исповедь
7 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Лаврентия Туровского
п.о. Щомыслица, улица Кирюнникова, 30Б
6 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
18.00 — Всенощное бдение
7 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Кафедральный собор Преображения Господня
Заславль, улица Замковая, 6
6 января
8.00 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
21.00 — Всенощное бдение
23.15 — Часы 3-й, 6-й
23.45 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7 января
8.00 — Исповедь
9.15 — Часы 3-й, 6-й
9.40 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница»
деревня Раубичи, улица Шоссейная, 10
6 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
23.00 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
10.00 — Молебен
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы
деревня Тарасово, улица Рождественская, 2
6 января
8.00 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
16.00 — Царские часы
18.00 — Всенощное бдение
18.00 — Исповедь
7 января
8.00 — Исповедь
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Вознесения Господня
а.г. Ждановичи, ул. Подлесная, 6
6 января
18.00 — Всенощное бдение
7 января
9.00 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы)
деревня Старое Село, улица Центральная, 52А
6 января
9.00 — Исповедь
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.20 — Акафист Пресвятой Богородице
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
18.00 — Всенощное бдение
20.00 — Исповедь
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.00 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Феодосия Черниговского
деревня Петришки, улица Центральная, д. 7
6 января
10.00 — Водосвятный молебен
17.00 — Всенощное бдение
19.30 — Исповедь
7 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Вознесения Господня
деревня Семково, улица Лесная, 3
6 января
8.15 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Исповедь
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Час 9-й, великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Всенощное бдение
19.00 — Исповедь
7 января
8.15 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Исповедь (для детей и немощных)
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Воздвижения Креста Господня
деревня Королев Стан, переулок Воскресенский, 1
6 января
7.30 — Утреня
9.00 — Исповедь
9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
16.00 — Всенощное бдение
7 января
9.00 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма святителя Николая Чудотворца
деревня Валерьяново, улица Городская, 10
6 января
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
17.00 — Всенощное бдение
19.00 — Исповедь
7 января
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Вознесения Господня
поселок Колодищи, улица Партизанская, д. 3
6 января
17.00 — Всенощное бдение
19.00 — Исповедь
7 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Успения Пресвятой Богородицы
поселок Колодищи, улица Волмянский шлях, 72
6 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 — Великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Всенощное бдение
19.00 — Исповедь
7 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Преображения Господня
деревня Острошицкий Городок, улица Ленинская, 4а
6 января
17.00 — Всенощное бдение
23.30 — Исповедь
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 — Благодарственный молебен
Приход храма Преображения Господня
поселок Большевик, улица Фабричная, 8
6 января
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 — Молебен
17.00 — Великая вечерня и всенощное бдение (великое повечерие, лития, утреня) праздника Рождества
7 января
8.30 — Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма Святой Живоначальной Троицы
агрогородок Лесной, п. Боровляны, 20
6 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
17.00 — Всенощное бдение (в Троицком храме)
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная, в Троицком храме)
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (в Троицком храме)
Храм апостолов Петра и Павла
поселок Ратомка, улица Привокзальная, 9
6 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
14.00 — Великая вечерня и всенощное бдение праздника Рождества
14.00 — Исповедь
7 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
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Где и во сколько в Минске и Минском районе пройдут богослужения на Рождество
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