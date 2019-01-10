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Пришла Коляда – отворяй ворота

11.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Участники образцового ансамбля народной песни «Танок» из Буда-Кошелевской детской школы искусств с народным обрядом Коляды побывали в организациях и учреждениях райцентра.

По доброй традиции участники коллектива каждый год ходят с  обрядом Коляды по организациям и учреждения города, тем самым сохраняя и приумножая культурное наследие белорусского народа. Веселые праздничные песни в исполнении юных артистов, яркие костюмы и добрые слова пожеланий никого не оставили равнодушными. Веселая Коза, Медведь, Цыгане и другие традиционные для обряда персонажи от души веселили всех, даря праздник и хорошее настроение.

Пришла Коляда – отворяй ворота
Пришла Коляда – отворяй ворота
Пришла Коляда – отворяй ворота

Наталья МАКСИМОВА.

Фото автора.

 
 
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Участники образцового ансамбля народной песни «Танок» из Буда-Кошелевской детской школы искусств с народным обрядом Коляды побывали в организациях и...
 
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