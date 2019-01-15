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На территории Поречского лесничества будет создан новый биологический заказник площадью свыше 700 гектаров
16.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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На территории Поречского лесничества ГЛХУ «Телеханский лесхоз» планируется создание биологического заказника местного значения «Ярута». Его площадь 735 гектаров.
В частности, на участке выявлено 273 вида сосудистых растений, что составляет треть от общего числа аборигенных видов флоры центральной части белорусского Полесья. Семь из них включены в Красную книгу – лилия кудреватая, ирис сибирский, пальчатокоренник майский, венерин башмачок настоящий, зубянка клубненосная, тайник яйцевидный и любка зеленоцветковая. В фауне позвоночных животных зарегистрировано 108 видов, в том числе пять краснокнижных.
Напомню, что на территории Поречского лесничества Телеханского лесхоза уже существует памятник природы республиканского значения «Парк «Поречье» площадью 60 гектаров, памятник природы местного значения «Приозерье Змеиное» площадью около 6 гектаров и экологическая тропа «Поречская», которая дает представление о редких экзотических породах деревьев, таких как бук лесной, орех серый, тюльпановое дерево, орех Зибольда, об экзотических достопримечательностях края и выдающихся людях белорусского Полесья.
Инна УРБАНОВИЧ.
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