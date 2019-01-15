На территории Поречского лесничества будет создан новый биологический заказник площадью свыше 700 гектаров

На территории Поречского лесничества ГЛХУ «Телеханский лесхоз» планируется создание биологического заказника местного значения «Ярута». Его площадь 735 гектаров.



Как отметил заместитель директора по идеологической работе Телеханского лесхоза Александр Жук, создается заказник в целях сохранения участков болотно-луговых и лесных биоценозов с комплексами редких и исчезающих видов растений и животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории будущего заказника высокий уровень биологического разнообразия животного и растительного мира, представлены редкие для Полесья и южной части Беларуси флористические и фаунистические комплексы.

В частности, на участке выявлено 273 вида сосудистых растений, что составляет треть от общего числа аборигенных видов флоры центральной части белорусского Полесья. Семь из них включены в Красную книгу – лилия кудреватая, ирис сибирский, пальчатокоренник майский, венерин башмачок настоящий, зубянка клубненосная, тайник яйцевидный и любка зеленоцветковая. В фауне позвоночных животных зарегистрировано 108 видов, в том числе пять краснокнижных.

Создание заказника означает и введение ряда ограничений на его территории. Например, на проведение работ по гидротехнической мелиорации, разработку месторождений полезных ископаемых, разведение костров, размещение отходов, возведение объектов строительства, уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, проведение рубок и многое другое.

Напомню, что на территории Поречского лесничества Телеханского лесхоза уже существует памятник природы республиканского значения «Парк «Поречье» площадью 60 гектаров, памятник природы местного значения «Приозерье Змеиное» площадью около 6 гектаров и экологическая тропа «Поречская», которая дает представление о редких экзотических породах деревьев, таких как бук лесной, орех серый, тюльпановое дерево, орех Зибольда, об экзотических достопримечательностях края и выдающихся людях белорусского Полесья.

Инна УРБАНОВИЧ.

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