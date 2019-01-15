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Умер рысенок, которого отловили во дворе жительницы Барановичского района

16.01.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by  
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15 января умер рысенок, которого отловили накануне во дворе жительницы Барановичского района, сообщил TUT.BY замначальника райветстанции Иван Заяц.


Фото: Татьяна Болтрукевич, Intex-press

Утром во вторник состояние рысенка стало ухудшаться, а около 12.00 он перестал подавать признаки жизни. Причина смерти животного сейчас устанавливается.

— Мы отобрали анализы, повезем их в Брест, — сообщил Иван Заяц.

Рысенок находился под наблюдением ветеринаров с 14 января. В районную ветстанцию его доставили с участка жительницы деревни Вольно Барановичского района. К дому женщины он приходил дважды. 13 января его отогнали, а на следующий день отловили и передали под наблюдение специалистов.

 
Теги: Брест
 
 
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