|
Умер рысенок, которого отловили во дворе жительницы Барановичского района
16.01.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by
15 января умер рысенок, которого
Утром во вторник состояние рысенка стало ухудшаться, а около 12.00 он перестал подавать признаки жизни. Причина смерти животного сейчас устанавливается.
— Мы отобрали анализы, повезем их в Брест, — сообщил Иван Заяц.
Рысенок находился под наблюдением ветеринаров с 14 января. В районную ветстанцию его доставили с участка жительницы деревни Вольно Барановичского района. К дому женщины он приходил дважды. 13 января его отогнали, а на следующий день отловили и передали под наблюдение специалистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина смерти животного сейчас устанавливается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)