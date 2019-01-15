Умер рысенок, которого отловили во дворе жительницы Барановичского района

15 января умер рысенок, которого отловили накануне во дворе жительницы Барановичского района, сообщил TUT.BY замначальника райветстанции Иван Заяц.

Утром во вторник состояние рысенка стало ухудшаться, а около 12.00 он перестал подавать признаки жизни. Причина смерти животного сейчас устанавливается.

— Мы отобрали анализы, повезем их в Брест, — сообщил Иван Заяц.

Рысенок находился под наблюдением ветеринаров с 14 января. В районную ветстанцию его доставили с участка жительницы деревни Вольно Барановичского района. К дому женщины он приходил дважды. 13 января его отогнали, а на следующий день отловили и передали под наблюдение специалистов.