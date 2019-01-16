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На мове. Без цензуры. Библиотеки Гомельщины получат книги Алексиевич

17.01.2019 21:04 — Новости Общества | Tut.by  
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17 января в Гомельской областной библиотеке имени Ленина состоялась торжественная передача комплектов книг «Голоса утопии» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.


Серия была издана на белорусском языке после успешной краудфандинговой кампании, на которой было собрано в пять раз больше средств, чем нужно для издания.

Переводами книг на белорусский занимались известные отечественные литераторы Андрей Хаданович,Сергей Дубовец, Владимир Орлов, Борис Петрович и Валентин Акудович. Книги увидели свет в издательстве «Логвинов», без цензорских правок, которых было много при прежних изданиях.

15 тысяч книг выкупил «Белгазпромбанк» для раздачи в библиотеки Беларуси. Две области — Гродненская и Брестская — отказались от книг.

В Гомельскую областную библиотеку были переданы 493 комплекта книг. Они будут распространены по библиотекам области.

 
 
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15 тысяч книг выкупил «Белгазпромбанк» для раздачи в библиотеки Беларуси. Две области - Гродненская и Брестская - отказались от книг.
 
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