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Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска
18.01.2019 11:45 — Новости Общества | БелТА
Павел Адамович. Фото Agencja Gazeta
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи с трагической смертью мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщили БЕЛТА в польской дипмиссии.
Книга соболезнований будет открыта 21 января с 10.00 до 15.00.
Как сообщалось, 53-летний Павел Адамович умер в больнице 14 января в результате
Церемония прощания и похороны Павла Адамовича состоятся
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи с трагической смертью мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщили...
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