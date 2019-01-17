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Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска

18.01.2019 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска
Павел Адамович. Фото Agencja Gazeta

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи с трагической смертью мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщили БЕЛТА в польской дипмиссии.

Книга соболезнований будет открыта 21 января с 10.00 до 15.00.

Как сообщалось, 53-летний Павел Адамович умер в больнице 14 января в результате ножевых ранений, которые ему нанес 27-летний житель Гданьска, недавно освободившийся из тюрьмы, где провел пять лет за ограбление банков. Нападение было совершено на благотворительном концерте 13 января, когда мэр Гданьска находился на сцене.

Церемония прощания и похороны Павла Адамовича состоятся 19 января. В этот день в стране объявлен общенациональный траур. С 15 января траур объявлен в Гданьске, Сопоте, Варшаве и некоторых других польских городах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи с трагической смертью мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщили...
 
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