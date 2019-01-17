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Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»

18.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялся вечер-воспоминание, посвященный 100-летию со дня рождения нашего земляка доктора технических наук, профессора, лауреата Ленинской премии Василия Старовойтова.

Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»

Сто лет назад, 21 января 1919 года, в деревне Морозовичи в крестьянской семье родился мальчик, который впоследствии стал одним из ведущих специалистов и руководителей оборонной промышленности.

У присутствовавших на мероприятии была прекрасная возможность познакомиться с фактами биографии этого удивительного и талантливого человека.

Гостем вечера воспоминаний стал астроном, педагог, журналист, краевед и человек, хорошо известный и уважаемый в Гомеле, настолько увлеченный своим делом, что его часто называют «главный астроном Гомеля», Владимир Ларионов. Он рассказал о вкладе белорусских ученых и конструкторов в освоение Космоса.

Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»

Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»
Василий Старовойтов – один из крестных отцов «Лунахода»

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялся вечер-воспоминание, посвященный 100-летию со дня рождения нашего земляка доктора технических наук,...
 
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